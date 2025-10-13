Bolivia vs Rusia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Rusia EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro amistoso internacional por fecha FIFA.

Bolivia vs Rusia EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el VTB Arena de la ciudad de Moscú, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Rusia: ¿cómo llega el ‘Altiplánico al amistoso de fecha FIFA?



Bolivia llega al partido tras vencer 1-0 a Jordania en partido amistoso disputado el pasado viernes. Rusia, en tanto, llega de vencer 2-1 a la Selección de Irán.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Rusia en vivo en el amistoso de fecha FIFA?



El partido entre Bolivia vs Rusia se disputará este martes 14 de octubre en el VTB Arena de la ciudad de Moscú. El recinto tiene capacidad para 27 000 espectadores.

✅ La Selección Boliviana mantiene su ritmo de trabajo con miras al amistoso ante Rusia, programado para este martes. 🇧🇴

Compromiso y esfuerzo en cada entrenamiento. 💪⚽️#RenovemosLaIlusión#ALaVerdeSiempre#FBFtrabajando pic.twitter.com/MdVJTFl1Ba — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) October 13, 2025

¿A qué hora juegan Bolivia vs Rusia en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



En Perú , el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 12:00 p.m. En Bolivia , el partido Bolivia vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Rusia comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 11:00 a.m.

¿Cómo ver el Bolivia vs Rusia en vivo por TV?



El partido entre Bolivia vs Rusia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Rusia: alineaciones posibles



Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Efraíin Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Robson Matheus; Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros.

Rusia: Matvéi Safónov; Ilya Vakhaniya, Viktor Melyokhin, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov; Aleksey Batrakov, Danil Glebov, Antón Miranchuk; Maksim Glushenkov, Zelimkhan Bakaev y Dmitri Vorobyov.

