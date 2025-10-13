Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Bolivia vs Rusia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Rusia EN VIVO | Guía de TV
Bolivia vs Rusia EN VIVO | Guía de TV | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Bolivia vs Rusia EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro amistoso internacional por fecha FIFA.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia vs Rusia EN VIVO: se enfrentan este martes 14 de octubre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el VTB Arena de la ciudad de Moscú, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Bolivia vs Rusia: ¿cómo llega el ‘Altiplánico al amistoso de fecha FIFA?

Bolivia llega al partido tras vencer 1-0 a Jordania en partido amistoso disputado el pasado viernes. Rusia, en tanto, llega de vencer 2-1 a la Selección de Irán.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Rusia en vivo en el amistoso de fecha FIFA?

El partido entre Bolivia vs Rusia se disputará este martes 14 de octubre en el VTB Arena de la ciudad de Moscú. El recinto tiene capacidad para 27 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Rusia en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

  • En Perú, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Bolivia vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Bolivia vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.
  • En Chile, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Bolivia vs Rusia comienza a las 11:00 a.m.

¿Cómo ver el Bolivia vs Rusia en vivo por TV?

El partido entre Bolivia vs Rusia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Rusia: alineaciones posibles

Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Efraíin Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Robson Matheus; Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Miguel Terceros.

Rusia: Matvéi Safónov; Ilya Vakhaniya, Viktor Melyokhin, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov; Aleksey Batrakov, Danil Glebov, Antón Miranchuk; Maksim Glushenkov, Zelimkhan Bakaev y Dmitri Vorobyov.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Bolivia Selección de Rusia video videos videos mas vistos amistoso internacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA