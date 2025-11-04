Paraguay vs Uzbekistán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17?

Paraguay vs Uzbekistán EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por la fecha 1 del grupo J del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 1, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Uzbekistán en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre Paraguay vs Uzbekistán, por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará, este miércoles 5 de noviembre, en el Aspire Zon - Pitch 1 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Uzbekistán en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.

, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m. En Paraguay , el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.

, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m. En Colombia, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.

En Venezuela, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.

En Bolivia, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.

En Chile, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 7:00 a.m.

¿Qué canal transmite el Paraguay vs Uzbekistán en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?



En partido entre Paraguay vs Uzbekistán será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

