Paraguay vs Uzbekistán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17?

Paraguay vs Uzbekistán EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por la fecha 1 del grupo J del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 1, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Uzbekistán en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
El partido entre Paraguay vs Uzbekistán, por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará, este miércoles 5 de noviembre, en el Aspire Zon - Pitch 1 de la ciudad de Rayán.
¿A qué hora juegan Paraguay vs Uzbekistán en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?
- En Perú, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.
- En Paraguay, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.
- En Colombia, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.
- En Ecuador, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.
- En Venezuela, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.
- En Bolivia, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.
- En Argentina, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.
- En Uruguay, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.
- En Chile, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.
- En Brasil, el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.
- En México (CDMX), el partido Paraguay vs Uzbekistán comienza a las 7:00 a.m.
¿Qué canal transmite el Paraguay vs Uzbekistán en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?
En partido entre Paraguay vs Uzbekistán será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.