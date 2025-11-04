Manchester City vs Dortmund EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 de la Champions League?

Manchester City vs Dortmund EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League.

Manchester City vs Dortmund EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Manchester City vs Borussia Dortmund: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la fase liga de Champions League 2025?



Manchester City llega al partido con la necesidad de ganar su partido. Se encuentra en el noveno lugar con siete unidades, por lo que una victoria lo pondría dentro de los ocho primeros de la fase liga. Dortmund, al igual que el City, tiene el mismo puntaje, por lo que una victoria -prácticamente- lo pondría en los octavos de final.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Borussia Dortmund en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Manchester City vs Borussia Dortmund se disputará este miércoles 5 de noviembre en el Etihad Stadium. El recinto tiene capacidad para 53 400.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Borussia Dortmund en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 3:00 p.m.

, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 3:00 p.m. En Alemania , el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 9:00 p.m.

, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 9:00 p.m. En Inglaterra , el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 8:00 p.m.

, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Manchester City vs Borussia empieza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs Borussia Dortmund en vivo y online?



El partido entre Manchester City vs Borussia Dortmund se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar seguirf el minuto lo tendrás por RPP.pe.

Manchester City vs Borussia Dortmund: alineaciones posibles



Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Stones, Gvardiol, Ait Nouri; Marmoush, Nico, Reijnders; Bobb, Savinho y Haaland.

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier y Guirassy.