Partidos de HOY, 1 de noviembre | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANTHONY DEVLIN

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Arsenal, por la sétima jornada de la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, LaLiga, Liga MX y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 1 de noviembre de 2020: horario y guía de canales





Premier League:

07:00 a.m. Aston Villa vs. Southampton - ESPN 2

09:00 a.m. Newcastle vs. Everton - ESPN 2

11:30 p.m. Manchester United vs. Arsenal - ESPN 2

2:15 p.m. Tottenham vs. Brighton - ESPN 2





LaLiga:

08:00 a.m. Real Betis vs. Elche - DirecTV Sports 610 y 1610

10:00 a.m. Celta de Vigo vs. Real Sociedad - FOX Sports

12:30 p.m. Granada vs. Levante - DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Valencia vs. Getafe - ESPN





Ligue 1:

07:00 a.m. Saint Étienne vs. Montpellier - FOX Sports

09:00 a.m. Angers vs. Niza

11:00 a.m. Mónaco vs. Bordeaux - DirecTV Sports 612 y 1612

3:00 p.m. Lille vs. Lyon





Serie A:

06:30 a.m. Udinese vs. AC Milan - ESPN

09:00 a.m. Spezia vs. Juventus - ESPN

12:00 p.m. Nápoli vs. Sassuolo - FOX Sports

12:00 p.m. Roma vs. Fiorentina - ESPN

2:45 p.m. Sampdoria vs. Genoa - FOX Sports

Argentina - Copa Liga Profesional:

09:00 am. Defensa y Justicia vs. Colón - TyC Sports

12:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Arsenal Sarandí - TyC Sports

2:15 p.m. Racing Club vs. Atlético Tucumán - TyC Sports

4:45 p.m. Central Córdoba vs. Independiente - TNT Sports

7:15 p.m. River Plate vs. Banfield - Postergado

Liga MX:

6:30 p.m. América vs. Tigres - TUDN





MLS:

7:00 p.m. New York City vs. New York Red Bull

7:30 p.m. Montreal Impact vs. Orlando City

7:30 p.m. New England Revolution vs. DC United

7:30 p.m. Toronto FC vs. Inter Miami - ESPN 3

9:00 p.m. Colorado Rapids vs. Seattle Sounders

10:00 p.m. Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps

10:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Los Angeles FC