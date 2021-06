Partidos de hoy, viernes 11 de junio del 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FILIPPO MONTEFORTE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Italia vs. Turquía por Eurocopa 2021. Entérate aquí de toda la información de la Copa Bicentenario y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, viernes 11 de junio de 2021: horario y guía de canales





Eurocopa 2021:

2:00 p.m. Italia vs. Turquía - América TV y DirecTV Sports 610 y 1610





Copa Bicentenario:

10:00 a.m. Binacional vs. Cusco FC - Gol Perú

12:45 p.m. Unión Huaral vs. César Vallejo - Gol Perú

3:30 p.m. Santos vs. Sport Boys - Gol Perú

6:30 p.m. Santa Rosa vs. Alianza Lima - Gol Perú





Amistosos internacionales:

05:25 a.m. Japón vs. Serbia

10:00 a.m. Argentina Sub 23 vs. Arabia Sub 23

2:30 p.m. Túnez vs. Argelia





Primera División - Uruguay:



1:00 p.m. Liverpool vs. Sud América - Gol TV

3:15 p.m. Montevideo City vs. Wanderers - Gol TV