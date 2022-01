Luis Advíncula | Fuente: @BocaJrsOficial

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs Colo Colo por el Torneo de Verano. Entérate aquí de toda la información de Serie A, Premios de The Best y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 17 de enero de 2022: horario y guía de canales

Serie A

12:30 p.m. AC Milan vs Spezia Calcio - Star+, ESPN

12:30 p.m. Bologna vs Napoli - Star+

2:45 p.m. Fiorentina vs Genoa - Star+

Copa Africana de Naciones

11:00 a.m. Burkina Faso vs Etiopía - Star+

11:00 a.m. Cabo Verde vs Camerún - Star+

Indian Super League

9:00 a.m. Sunrisers Hyderabad vs Jamshedpur - OneFootball

The Best FIFA

1:00 p.m. Premios The Best FIFA - FIFA TV

Torneo de Verano

5:00 p.m. Peñarol vs Barracas Central - Star+

7:15 p.m. Nacional vs Ñublense - Star+

Torneo de Verano

7:00 p.m. Boca Juniors vs Colo Colo - Star+