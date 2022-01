Premios The Best | Fuente: FIFA

La gala los premios de la FIFA The Best a los mejores de 2021 vuelve a escenificar este lunes un duelo entre argentino Leo Messi y el polaco Robert Lewandowski, que junto al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) aspiran al galardón de mejor futbolista, en tanto que la española Alexia Putellas se presenta como la gran favorita al reconocimiento como la mejor jugadora, que unirá al Balón de Oro.



En una gala que se celebrará en la sede de la FIFA en Zúrich, presentada por la periodista Reshmin Chowdhury y el exfutbolista Jermain Jenas, el delantero del campeón germano aspira a su segundo The Best consecutivo tras firmar de nuevo un magnífico año en el que ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de marcar 69 goles a lo largo de un año natural (2021). También superó el histórico registro de Gerd Müller tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la liga teutona.

¿Cuándo y a qué hora se entrega los Premios The Best?

Los Premios The Best 2021 se llevará a cabo este lubes 17 de enero. La cita será desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en la base central de la FIFA en Zúrich.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO la entrega de los Premios The Best?

La entrega de los premios será transmitido EN DIRECTO por la FIFA en su web oficial, así como su canal de YouTube y en su página de Facebook. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe

Todas las categorías The Best

Jugador del año

Jugadora del año

Entrenador de fútbol masculino del año

Entrenador(a) de fútbol femenino del año

Arquero del año

Arquera del año

Premio Puskas al gol del año

Once masculino del año

Once femenino del año

Premio FIFA Fair Play

Premios The Best: HORARIOS EN EL MUNDO

País Hora Perú 1:00 pm. Colombia 1:00 pm. Ecuador 1:00 pm. México 12:00 m. Bolivia 2:00 pm. Venezuela 2:00 pm. Argentina 3:00 pm. Chile 3:00 am. España 7:00 pm. USA (Miami) 1:00 pm. USA (Los Ángeles) 10:00 am.

.