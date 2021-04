New York City FC vs D.C. United por la MLS | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: PATRICK MCDERMOTT

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Sao Paulo. Entérate aquí de toda la información de Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 20 de abril de 2021: horario y guía de canales

Copa Libertadores

5:15 p.m. Argentinos Juniors vs. Nacional ESPN 2

5:15 p.m. Santos vs. Barcelona SC - ESPN

5:15 p.m. Táchira vs. Olímpia - Fox Sports

5:15 p.m. Always Ready vs. Internacional - Fox Sports 2

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Flamengo - ESPN 2

7:30 p.m. Sporting Cristal vs. Sao Paulo - ESPN

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Metropolitanos vs. Melgar - DirecTV Sports

5:15 p.m. Atlético GO vs. Newell's Old Boys - DirecTV Sports

7:30 p.m. 12 de octubre vs. Rosario Central - DirecTV Sports

7:30 p.m. Aucas vs. Atlético Paranaense - DirecTV Sports

Premier League

2:00 p.m. Chelsea vs. Brighton - ESPN

Serie A

1:45 p.m. Hellas Verona vs. Fiorentina - ESPN Play