Partidos de hoy, jueves 22 de abril del 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Getafe por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Copa Libertadores y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 22 de abril de 2021: horario y guía de canales





Premier League:



2:00 p.m. Leicester vs. West Bromwich







Serie A:

11:30 a.m. AS Roma vs. Atalanta - ESPN 2

1:45 p.m. Nápoli vs. Lazio - ESPN 3





LaLiga:

12:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Huesca - DirecTV Sports 610 y 1610

2:00 p.m. Granada vs. Eibar - DirecTV Sports 612 y 1612

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Celta de Vigo

3:00 p.m. Barcelona vs. Getafe - ESPN 2





Copa Libertadores:

5:00 p.m. Fluminense vs. River Plate - ESPN

7:00 p.m. Atlético Nacional vs. Universidad Católica - ESPN

9:00 p.m. Junior vs Independiente Santa Fe - ESPN





Copa Sudamericana:



2:00 p.m. Talleres vs. Emelec - ESPN Play

5:15 p.m. Aragua vs. Lanús - ESPN Play

5:15 p.m. Bolívar vs. Arsenal Sarandí - ESPN Play

5:15 p.m. Bragantino vs. Deportes Tolima - DirecTV Sports 1613

5:15 p.m. Gremio vs. La Equidad - DirecTV Sports 612 y 1612

7:30 p.m. Libertad vs. Palestino - DirecTV Sports 1613

7:30 p.m. Peñarol vs. Sport Huancayo - DirecTV Sports 610 y 1610



7:30 p.m. River Plate vs. Corinthians - ESPN Play