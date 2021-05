Partidos de hoy, sábado 22 de mayo del 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético de Madrid vs. Real Valladolid por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Liga 1 y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 22 de mayo de 2021: horario y guía de canales

LaLiga:

11:00 a.m. Celta de Vigo vs. Real Betis - DirecTV Sports 612 y 1612



11:00 a.m. Eibar vs. Barcelona - ESPN 2

11:00 a.m. Elche vs. Athletic Club - ESPN Play

11:00 a.m. Huesca vs. Valencia

11:00 a.m. Osasuna vs. Real Sociedad - DirecTV Sports 1613

11:00 a.m. Real Madrid vs. Villarreal - ESPN

11:00 a.m. Real Valladolid vs. Atlético de Madrid - DirecTV Sports 610 y 1610





Serie A:

1:45 p.m. Cagliari vs. Genoa - ESPN Play

1:45 p.m. Crotone vs. Fiorentina - ESPN Play

1:45 p.m. Sampdoria vs. Parma - ESPN Play





Liga 1:

1:15 p.m. UTC vs. Alianza Atlético - GOL Perú

3:30 p.m. César Vallejo vs. Sporting Cristal - GOL Perú





Liga PRO Ecuador:



1:00 p.m. Orense vs. U. Católica - GOL TV

3:30 p.m. Independiente del Valle vs. Guayaquil City - GOL TV

6:00 p.m. Mushuc Runa vs. Emelec - GOL TV







Liga MX (Semifinales - vuelta)

8:00 p.m. Cruz Azul vs. Pachuca - TUDN y TV Azteca Deportes





MLS:

12:00 p.m. Club de Foot Montreal vs. Cincinnati - ESPN Play

2:30 p.m. Portland Timbers vs. Los Angeles City - ESPN Play

5:00 p.m. Chicago Fire vs. Inter Miami - ESPN Play

6:00 p.m. Orlando City vs. Toronto FC - ESPN Play

6:30 p.m. New York City vs. Columbus Crew - ESPN Play

7:00 p.m. FC Dallas vs. Real Salt Lake - ESPN Play

7:00 p.m. New England Revolution vs. New York Red Bulls - ESPN Play

8:00 p.m. Houston Dynamo vs. Vancouver Whitecaps - ESPN Play

9:00 p.m. San José Earthquakes vs. Sporting Kansas City - ESPN 3

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. Colorado Rapids - ESPN Play