Partidos de hoy, sábado 3 de abril del 2021 | Fuente: Boca Juniors

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la Copa Liga Profesional. Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 3 de abril de 2021: horario y guía de canales





LaLiga:

7:00 a.m. Granada vs. Villarreal - DirecTV Sports 610 y 1610

09:15 a.m. Real Madrid vs. Eibar - ESPN

11:30 a.m. Osasuna vs. Getafe - DirecTV Sports 610 y 1610

Ligue 1:

06:00 a.m. Mónaco vs. Metz - DirecTV Sports 612 y 1612

10:00 a.m. PSG vs. Lille - ESPN 3

2:00 p.m. Lens vs. Lyon - DirecTV Sports 612 y 1612





Premier League:

06:30 a.m. Chelsea vs. West Brom - ESPN Play

09:00 a.m. Leeds United vs. Sheffield United - ESPN 2



11:30 a.m. Leicester vs. Manchester City - ESPN 2

2:00 p.m. Arsenal vs. Liverpool - ESPN 3







Copa del Rey:

3:00 p.m. Athletic Club vs. Real Sociedad - DirecTV Sports 610 y 1610





Serie A:

05:30 a.m. AC Milan vs. Sampdoria - ESPN 2

08:00 a.m. Atalanta vs. Udinese - ESPN 3

08:00 a.m. Benevento vs. Parma

08:00 a.m. Cagliari vs. Verona

08:00 a.m. Genoa vs. Fiorentina

08:00 a.m. Lazio vs. Spezia

08:00 a.m. Nápoli vs. Crotone

08:00 a.m. Sassuolo vs. AS Roma

10:00 a.m. Espanyol vs. Fuenlabrada



11:00 a.m. Torino vs. Juventus - ESPN



1:45 p.m. Bolonia vs. Inter de Milán - ESPN 2





Copa Liga Profesional:

12:00 p.m. Talleres vs. Independiente - TyC Sports

2:15 p.m. Gimnasia vs. Lanús - TyC Sports

2:15 p.m. Sarmiento vs. Atlético Tucumán - TyC Sports

4:30 p.m. Boca Juniors vs. Defensa y Justicia - ESPN y TNT Sports

7:00 p.m. Arsenal Sarandí vs. River Plate - ESPN y FOX Sports Premium





Liga MX:

6:00 p.m. Atlas vs. Tijuana - TUDN

8:00 p.m. América vs. Necaxa - TUDN

10:06 Monterrey vs. Atlético San Luis - TUDN