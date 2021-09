Harry Kane en Tottenham | Fuente: AFP | Fotógrafo: BEN STANSALL

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Tottenham vs NS Mura por Europa Conference League. Entérate aquí de toda la información de la Copa Libertadores, Serie A, Campeonato Uruguayo, Bundesliga, Liga MX, Liga Pro y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 30 de setiembre de 2021: horario y guía de canales

Copa Sudamericana

7:30 p.m. Athletico Paranaense vs Peñarol - DirecTV Sports, Star+, ESPN 2

Europa Conference League

11:45 a.m. AZ Alkmaar vs FKB Jablonec - Star+

11:45 a.m. Cluj vs Randers - Star+

11:45 a.m. Gent vs Anorthosis Famagusta - Star+

11:45 a.m. Partizan Beograd vs Flora Talinn - Star+

11:45 a.m. Zorya vs Roma - Star+

11:45 a.m. LASK Linz vs Maccabi Tel Aviv - Star+

11:45 a.m. CSKA Sofia vs Bodo/Glimt - Star+

11:45 a.m. Alashkert vs HJk Helsinki - Star+

2:00 p.m. Tottenham, vs NS Mura - Star+

2:00 p.m. Feyenoord vs Slavia Praha - Star+

2:00 p.m. Vitesse vs Rennes - Star+

2:00 p.m. FC Basel vs FC Kairat - Star+

2:00 p.m Union Berlin vs Maccabi Haifa - Star+

2:00 p.m. PAOK FC vs Slovan Bratislava - Star+

2:00 p.m. Kobenhavn vs Lincoln Red - Star+

2:00 p.m. AC Omonoia vs Qarabag FK - Star+





Europa League

11:45 a.m. Real Sociedad vs AS Monaco - Star+

11:45 a.m. Napoli vs Spartak Moskva - Star+, ESPN

11:45 a.m. O. Lyonnais vs Brondby IF - Star+

11:45 a.m. Sparta Praha vs Rangers FC - Star+

11:45 a.m. Fenerbahçe vs Olympiacos - Star+

11:45 a.m. Sturm Graz vs PSV Eindhoven - Star+

11:45 a.m. Legia Warszawa vs Leicester City - Star+, ESPN 3

11:45 am. Antwerp vs Eintracht Frankfurt - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. West Ham vs Rapid Wien - Star+

2:00 p.m. Genk vs GNK Dinamo Zagreb - Star+

2:00 p.m. Lazio vs Lokomotiv Moskva - Star+, ESPN 3

2:00 p.m. SC Braga vs FC Midtjylland - Star+

2:00 p.m. Celtic FC vs Bayer Leverkusen - Star+, ESPN

2:00 p.m. O. Marseille vs Galatasaray - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. PFC Ludogorets vs Crvena Zvezda - Star+

2:00 p.m. Ferencvaros vs Real Betis - Star+





Liga Expansión MX

9:06 p.m. Cimarrones de Sonora vs Pumas Tabasco - Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Liga Futve

3:00 p.m. Mineros Guayana vs Caracas FC - GolTV Play

5:15 p.m. Metropolitanos vs Monagas SC - GolTV Play

7:30 p.m. Deportivo Lara vs Puerto Cabello - GolTV Play

Liga Pro Serie B

7:00 p.m. Guayaquil Sport vs América Quito - GolTV Play

Serie B Brasil

7:30 p.m. Sampaio Corrêa vs Remo - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)