Partidos de hoy, domingo 5 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: JORGE GUERRERO

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 5 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

10:00 a.m. Sporting Cristal vs Alianza Lima - Liga1 Max, Liga 1 Play, DSports

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. Mallorca vs Real Madrid - DSports, DGO

10:15 a.m. Girona vs Valencia CF - Dsports, DGO

12:30 p.m. Real Sociedad vs Real Valladolid - Star+, ESPN2

3:00 p.m. Barcelona vs Sevilla FC - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A Italia

6:30 a.m. Spezia Calcio vs Napoli - Star+

9:00 a.m. Torino vs Udinese - Star+, ESPN 2

12:00 m. Fiorentina vs Bologna - Star+

2:45 p.m. Inter Milán vs AC Milan - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League

9:00 a.m. Nottingham Forest vs Leeds United - Star+, ESP

11:30 a.m. Tottengam vs Manchester City - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga

9:30 a.m. Stuttgart vs Werder Bremen - Star+

11:30 a.m. Wolfsburgo vs Bayern - Star+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1

7:00 a.m. Clermont vs AS Monaco - Star+, ESPN 2

11:05 a.m. Stade Brestois vs Lens - Star+

2:45 p.m. Marsella vs Nice - Star+

Partidos de hoy, Primera División Argentina

3:00 p.m. Independiente vs Platense - AFA Play, TyC Sports Internacional

5:15 p.m. Boca Juniors vs Central Córdoba - Star+, AFA Play, ESPN

7:30 p.m. Godoy Cruz vs CA Colón - AFA Play

7:30 p.m. Unión Santa Fe vs Instituto - AFA, TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs Talleres Córdoba - AFA Play, Star+

Partidos de hoy, Liga MX

6:00 p.m. Chivas Guadalajara vs Querétaro - Marca Claro, Claro Sports

Partidos de hoy, Liga Futve

2:00 p.m. Metropolitanos vs UCV - GolTV Play

4:15 p.m. Deportivo Táchira vs Estudiantes Mérida - GolTV Play, Star+

6:30 p.m. Puerto Cabello vs Rayo Zuliano - GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Colombiana

3:15 p.m. Deportivo Cali vs Once Caldas - RCN Nuestra Tele

5:30 p.m. Bucaramanga vs Junior - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Eredivisie

6:15 a.m. SC Cambuur vs Ajax - Star+, ESPN

8:30 a.m. Feyernoord vs PSV Eindhoven - Star+

10:45 a.m. Groningen vs Twnte - Star+



