Partidos de hoy, Perú, 4 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: Universitario

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Cantolao por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 4 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Universitario vs. Cantolao – Por confirmar

3:30 p.m. UTC vs. Cienciano - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. D. Garcilaso vs. Binacional - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

08:00 a.m. Espanyol vs. Osasuna – D Sports, D Go

10:15 a.m. Elche vs. Villarreal – STAR+, ESPN 3

12:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Getafe – D Sports, D Go

3:00 p.m. Real Betis vs. Celta de Vigo – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Everton vs. Arsenal – STAR+, ESPN

10:00 a.m. Manchester United vs. Crystal Palace – STAR+

10:00 a.m. Aston Villa vs. Leicester City – STAR+, ESPN 2

10:00 a.m. Brighton vs. Bournemouth – STAR+

10:00 a.m. Brentford vs. Southampton – STAR+

10:00 a.m. Wolves vs. Liverpool – STAR+

12:30 p.m. Newcastle vs. West Ham – STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. US Cremonese vs. US Lecce – STAR+

12:00 p.m. AS Roma vs. Empoli – STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. Sassuolo vs. Atalanta – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Friburgo – STAR+

09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Hertha Berlin – STAR+

09:30 a.m. Union Berlin vs. Mainz 05 – STAR+

09:30 a.m. Colonia vs. RB Leipzig – STAR+

09:30 a.m. Bochum vs. Hoffenheim – STAR+

12:30 p.m. Borussia M’gladbach vs. Schalke 04 – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. PSG vs. Toulouse – STAR+, TV5 Monde, ESPN

1:00 p.m. Troyes vs. O. Lyon – STAR+

3:00 p.m. Rennes vs. Lille – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

07:45 a.m. Racing Club vs. Boston River – STAR+

3:00 p.m. Peñarol vs. CA Cerro – STAR+

5:30 p.m. Cerro Largo vs. River Plate – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Mundial de Clubes – FIFA

09:30 a.m. WAC Casablanca vs. Al Hilal - D Sports, D Go

12:30 p.m. Seattle Sounders vs. Al Ahly - D Sports, D Go

Partidos de hoy, Liga BetPlay Dimayor – Colombia

5:45 p.m. Jaguares FC vs. Atlético Nacional – Fanatiz, RCN

8:00 p.m. Deportivo Pasto vs. América de Cali – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga MX Clausura 2023 – México

6:00 p.m. Club León vs. Pachuca – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Benfica vs. Casa Pia AC – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Arsenal vs. Estudiantes LP – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

3:00 p.m. Sarmiento vs. Barracas Central – Fanatiz, AFA Play

5:15 p.m. Belgrano vs. River Plate – STAR+, Fanatiz, AFA Play, ESPN

7:30 p.m. Argentinos Jrs. vs. Racing Club - STAR+, Fanatiz, AFA Play

7:30 p.m. Lanús vs. San Lorenzo – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports





