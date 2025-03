Partidos de hoy, martes 11 de marzo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Deportes Iquique por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Deportes Iquique - ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube, RPP

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | FC Barcelona vs Benfica - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Leverkusen vs Bayern Múnich - ESPN 5, Disney+

3:00 p.m. | Inter de Milan vs Feyenoord - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Liverpool vs PSG - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Asia - AFC

5:00 p.m. | Yokohama Marinos vs Shaghai Port - Disney+

1:00 p.m. | Al Ahli vs Al Rayyan - Disney+

1:00 p.m. | Al Hilal vs Pakhtakor - Disney+

Partidos de hoy, Champions League Two - Asia

1:00 p.m. | Al Taawoun vs Tractor - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Sheffield vs Bristol - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

7:30 p.m. | Cruz Azul vs Seattle Sounders - Disney+

7:30 p.m. | Columbus Crew vs Los Angeles - Disney+

9:30 p.m. | Tigres vs Cincinnati - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

3:00 p.m. | Banfield vs Villa Mitre - TyC Sports

