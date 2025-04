Partidos de hoy, martes 1 de abril del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertados y Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Libertad por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 1 de abril del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Cerro Porteño vs Bolívar - ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Carabobo vs Estudiantes de La Plata - ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Bucaramanga vs Colo Colo - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Fortaleza vs Racing - ESPN 7, Disney+

9:00 p.m. | Barcelona vs Independiente del Valle - ESPN 5, Disney+

9:00 p.m. | Alianza Lima vs Libertad - ESPN 6, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Unión Santa Fe vs Cruzeiro - ESPN 2, Disney+

5:00 p.m. | Deportes Iquique vs Caracas - ESPN 5, Disney+

5:00 p.m. | Nacional Potosí vs Independiente - DGO

5:00 p.m. | Boston River vs Guaraní - DSports Plus, DGO

7:30 p.m. | Once Caldas vs Fluminense - DGO

7:30 p.m. | Cienciano vs Atlético Mineiro - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

2:30 p.m. | Real Madrid vs Real Sociedad - DSports, DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

1:45 p.m. | Arsenal vs Fulham - ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Wolverhampton vs West Ham - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Nottingham Forest vs Manchester United - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

8:15 p.m. | América vs Cruz Azul - Disney+

10:15 p.m. | LA Galaxy vs Tigres - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

5:00 p.m. | Banfield vs Villa Mitre - TyC Sports

Partidos de hoy, Copa - Alemania

1:45 p.m. | Arminia Bielefeld vs Leverkusen - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Copa - Francia

2:10 p.m. | USL Dunkerque vs PSG - DSports 6, DGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

2:00 p.m. | Empoli vs Bologna - DSports, DGO

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 - Conmebol

4:30 p.m. | Uruguay vs Bolivia - DSports 2, DGO

7:00 p.m. | Ecuador vs Venezuela - DSports 2, DGO

