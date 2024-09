Partidos de hoy, domingo 1 de setiembre del 2024: horarios y canales TV para seguir EN VIVO LaLiga y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Liverpool por Premier League . Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 1 de setiembre del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Unión Comercio vs. Atlético Grau – L1 MAX, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

10:00 a.m. Osasuna vs. Celta de Vigo – Disney+ Premium, ESPN 4

10:00 a.m. Alavés vs. UD Las Palmas – D Sports, DGO

12:00 p.m. Sevilla FC vs. Girona – D Sports, DGO

12:15 p.m. Getafe vs. Real Sociedad – Disney+ Premium, ESPN 4

2:30 p.m. Real Madrid vs. Real Betis – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:30 a.m. Newcastle vs. Tottenham – Disney+ Premium

07:30 a.m. Chelsea vs. Crystal Palace – Disney+ Premium, ESPN

10:00 a.m. Manchester United vs. Liverpool - Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Genoa vs. Hellas Verona – Disney+ Premium

11:30 a.m. Fiorentina vs. Monza – Disney+ Premium

1:45 p.m. Juventus vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN

1:45 p.m. Udinese vs. Como 1907 – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Heidenheim vs. Augsburgo – Disney+ Premium, ESPN 2

10:30 a.m. Bayern Munich vs. Friburgo – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

08:00 a.m. AS Monaco vs. Lens – Disney+ Premium, ESPN 4

10:00 a.m. Stade de Reims vs. Rennes – Disney+ Premium

10:00 a.m. Angers vs. Nice – Disney+ Premium

10:00 a.m. Le Havre AC – Auxerre – Disney+ Premium

1:45 p.m. Lille vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Mundial Femenino Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. España vs. Estados Unidos – D Sports, DGO

3:00 p.m. Alemania vs. Venezuela – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:00 p.m. Bucaramanga vs. Deportes Tolima – Fanatiz, RCN

5:10 p.m. Millonarios vs. Patriotas – Fanatiz, RCN

7:20 p.m. Junior vs. Santa Fe – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

1:45 p.m. St. Louis City vs. LA Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. Platense vs. San Lorenzo – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

12:30 p.m. CA Huracán vs. Tigre – Fanatiz, AFA Play

3:00 p.m. Independiente vs. River Plate – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium

5:00 p.m. Atlético Tucumán vs. Racing Club – Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium, ESPN

7:00 p.m. Banfield vs. Instituto – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m. Cruzeiro vs. Atlético GO – L1 Play

2:00 p.m. Corinthians vs. Flamengo – L1 Play, Globo Internacional

4:30 p.m. Fluminense vs. Sao Paulo – L1 Play

4:30 p.m. At. Paranaense vs. Palmeiras – L1 Play