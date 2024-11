Partidos de hoy, viernes 8 de noviembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Rayo Vallecano vs Las Palmas por LaLiga. Conoce aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Las Palmas - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Lecce vs Empoli - Disney+



Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Union Berlin vs Friburgo - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | Marsella vs Auxerre - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

4:00 p.m. | Cerro vs Deportivo Maldonado - Disney+

6:30 p.m. | Racing vs Nacional - GolTV, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Watford vs Oxford - ESPN 7, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

3:15 p.m. | Moreira vs Gil Vicente - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

3:00 p.m. | Delfin vs Mushuc Runa - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

9:00 p.m. | Real Salt Lake vs Minnesota United - MLS Season Pass

10:30 p.m. | Los Angeles FC vs Vancouver - MLS Season Pass

Partidos de hoy, Liga Profesional Saudí - Arabia Saudita

9:45 a.m. | Al Hilal vs Al Etiifaq - Zapping Sports

12:00 p.m. | Al Riyadh vs Al Nassr - Zapping Sports

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Internacional vs Fluminense - L1 Play

7:30 p.m. | Palmeiras vs Gremio - L1 Play