Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 13 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy sábado 13 de septiembre, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, LaLiga - España
2:00 p.m. | Getafe vs. Real Oviedo - ESPN, Disney+
4:15 p.m. | Real Sociedad vs. Real Madrid - ESPN, Disney+
6:30 p.m. | Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés - ESPN, Disney+
9:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Villarreal - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
6:30 a.m. | Arsenal vs. Nottingham Forest - ESPN, Disney+
9:00 p.m. | Bournemouth vs. Brighton - ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Newcastle vs. Wolverhampton - ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Everton vs. Aston Villa - ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Crystal Palace vs. Sunderland - ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Fulham vs. Leeds - ESPN, Disney+
11:30 a.m. | West Ham vs. Tottenham - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Brentford vs. Chelsea - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos - L1 Max
3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II - L1 Max
7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso - L1 Max