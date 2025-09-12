Últimas Noticias
La información más relevante de la actualidad al momento
Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Hernán Barcos y Guillermo Viscarra.
Hernán Barcos y Guillermo Viscarra. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 13 de septiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy sábado 13 de septiembre, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Getafe vs. Real Oviedo - ESPN, Disney+

4:15 p.m. | Real Sociedad vs. Real Madrid - ESPN, Disney+

6:30 p.m. | Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés - ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Villarreal - ESPN, Disney+


Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

6:30 a.m. | Arsenal vs. Nottingham Forest - ESPN, Disney+

9:00 p.m. | Bournemouth vs. Brighton - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Newcastle vs. Wolverhampton - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Everton vs. Aston Villa - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Crystal Palace vs. Sunderland - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Fulham vs. Leeds - ESPN, Disney+

11:30 a.m. | West Ham vs. Tottenham - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Brentford vs. Chelsea - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos - L1 Max

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II - L1 Max

7:00 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso -  L1 Max

