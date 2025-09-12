Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: juegan en Matute por fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Alianza Lima tendrán este cotejo ante Deportivo Garcilaso en la previa de lo que será su participación en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. A nivel internacional, con la mira puesta en semifinales, los íntimos jugarán nada más y nada menos que contra la Universidad de Chile.

La tienda de Alianza marcha en el quinto lugar en la tabla de posiciones del Clausura con 12 puntos. Al frente, los dirigidos por Néstor 'Pipo' Gorosito tendrán a un club cusqueño que es cuarto con una unidad más.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Garcilaso a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Los de La Victoria llegan de empatar a cero con Universitario, mientras que el 'Pedacito de cielo' viene de igualar 1-1 con Sport Huancayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 6:00 p.m.



¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Alianza Lima vs Garcilaso: últimos resultados

Alianza Lima

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 ADT

Universitario 0-0 Alianza Lima

Deportivo Garcilaso