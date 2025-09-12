Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: juegan en Matute por fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Señal de partido, Alianza vs Garcilaso por la liga peruana.
Señal de partido, Alianza vs Garcilaso por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso en su idea de meterse en los primeros lugares de la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Alianza Lima tendrán este cotejo ante Deportivo Garcilaso en la previa de lo que será su participación en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. A nivel internacional, con la mira puesta en semifinales, los íntimos jugarán nada más y nada menos que contra la Universidad de Chile.

La tienda de Alianza marcha en el quinto lugar en la tabla de posiciones del Clausura con 12 puntos. Al frente, los dirigidos por Néstor 'Pipo' Gorosito tendrán a un club cusqueño que es cuarto con una unidad más.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Alianza Lima y Garcilaso a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025?

Los de La Victoria llegan de empatar a cero con Universitario, mientras que el 'Pedacito de cielo' viene de igualar 1-1 con Sport Huancayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 6:00 p.m. 

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Alianza Lima contra Garcilaso será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Alianza Lima vs Garcilaso: últimos resultados

Alianza Lima

  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
  • Alianza Lima 3-1 ADT
  • Universitario 0-0 Alianza Lima

Deportivo Garcilaso

  • Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad
  • Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso
  • Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima Deportivo Garcilaso Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA