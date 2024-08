Partidos de hoy, martes 20 de agosto del 2024: horarios y canales TV para seguir EN VIVO Liga 1 y Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Cusco FC por la Liga 1 Te Apuesto. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y conoce todos los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 20 de agosto del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:00 p.m. | UTC vs ADT - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:15 p.m. | Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos - Liga 1 Max, Liga 1 Play

5:30 p.m. | Cusco FC vs Universitario - Liga 1 Max, Liga 1 Play

8:30 p.m. | Alianza Lima vs Cienciano - Liga 1 Max, Liga 1 Play



Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Fluminense vs Gremio - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Atlético Mineiro vs San Lorenzo - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Junior vs Colo Colo - ESPN 2, Disney+



Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Racing vs Huachipato - DSports, DGO

7:30 p.m. | Corinthians vs RB Bragantino - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

2:00 p.m. | Lille vs Slavia Praga - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs Qarabag - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Crvena Zvezda - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

7:00 p.m. | Real Estelí vs Saprissa - Disney+

9:00 p.m. | Alianza FC vs Alajuelense - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:00 p.m. | Deportivo Cali vs Santa Fe - RCN, Fanatiz