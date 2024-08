¿Dónde ver el River Plate vs. Talleres por vuelta de octavos de final de Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

River Plate vs Talleres se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

El 'millonario' de River Plate ganó la semana pasada por la mínima en Córdoba un primer duelo deslucido, escaso de emociones hasta que Paulo Díaz acertó un cabezazo para darle la victoria sobre Talleres, y ahora mira con optimismo lo que viene.

La tienda de River tendrá la localía, aunque todavía está dando los primeros pasos en el segundo ciclo del entrenador más exitoso de su historia, Marcelo Gallardo, quien consiguió 14 títulos en su primera etapa, incluidas las Libertadores de 2015 y 2018.

¿Cómo llegan River y Talleres de Córdoba a la vuelta de octavos de Copa Libertadores?

La escuadra de la 'Franja' viene de empatar 1-1 con Gimnasia y Esgrima como visitante, mientras que la 'T' le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia en casa.

¿Cuándo y dónde juegan River Plate vs Talleres en vivo por octavos de Copa Libertadores 2024?

El partido está programado para el miércoles 21 de agosto en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El recinto tiene una capacidad para 84,567 espectadores.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Talleres por el partido de vuelta de los octavos de final de la #Libertadores 💪🏻#VamosRiver ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/wpZ52PdEtW — River Plate (@RiverPlate) August 20, 2024

¿A qué hora juegan River Plate vs Talleres en vivo, por octavos de Copa Libertadores 2024?

En Perú, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a la 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a la 7:30 p.m.

En Colombia, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a la 7:30 p.m.

En Chile, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre River Plate vs Talleres comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver River Plate vs Talleres online vía streaming?

El partido de River Plate ante Talleres será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN, Telefe, FOX Sports y también vía streaming por Disney +. El minuto a minuto lo podrás seguir en rpp.pe

