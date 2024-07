Partidos de hoy, lunes 8 de julio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 2 y Copa Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Rosario Central vs. Barracas Central por Copa Argentina. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 8 de julio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 2 - Perú

1:00 p.m. | UCV Moquegua vs Cantolao - Nativa

Partidos de hoy, Copa - Argentina

2:00 p.m. | Rosario Central vs. Barracas Central - TyC Sports

Partidos de hoy, Liga - Noruega

12:00 p.m. | Kristiansund vs Fredrikstad - OneFootball

12:00 p.m. | Stromsgodset vs Sandefjord - OneFootball

Partidos de hoy, Liga Premier - Islandia

2:15 p.m. | FH Hafnarfjordur vs KA Akureyri - OneFootball

Partidos de hoy, Superliga - Letonia

10:00 a.m. | SC Grobina vs FK Tukums - OneFootball

Partidos de hoy, Veikkausliiga - Finlandia

10:00 a.m. | AC Oulu vs SJK Seinajoki - OneFootball

10:00 a.m. | FC Inter Turku vs Lahti - OneFootball