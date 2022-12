Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Portugal vs Suiza por el Mundial Qatar 2022. Entérate aquí de toda la información de las competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 6 de diciembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Qatar 2022

10:00 a.m. España vs Marruecos - D Sports, D GO, DirecTV 4k

2:00 p.m. Portugal vs Suiza - D Sports, D GO, DirecTV 4k

Resultados de hoy, Qatar 2022

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

1:00 p.m. Leganés vs Mirandés - Star+

Partidos de hoy, Liga Eslovena

8:00 a.m. ND Gorica vs NK Bravo - OneFootball

12:00 m. NKMaribor vs NK Radomlje - OneFootball

