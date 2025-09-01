Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 2 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO

Partidos de hoy, martes 2 de setiembre del 2025
Partidos de hoy, martes 2 de setiembre del 2025 | Fuente: Junior de Barranquilla
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 2 de septiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy martes 2 de septiembre, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre . Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Serie B - Brasil

5:30 p.m. | América MG vs Avaí - Bet365, ESPN Brazil, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+


Partidos de hoy, Copa Colombia 

7:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira - Bet365, Fanatiz USA, Fanatiz Canada

7:30 p.m. | Atlético FC vs Junior de Barranquilla - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA, Fanatiz Canada

Partidos de hoy, Norteamérica CONCAFAF W Champions Cup

6:00 p.m. | Orlando Pride vs LD Alajuelense - Disney+ Premium, CBS Sports Network

8:00 p.m. | Alianza vs NJ/NY Gotham FC - Disney+ Premium, CBS Sports Network

