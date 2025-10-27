Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 28 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO la Copa Sudamericana y Serie A

Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana.
Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana. | Fuente: Atlético Mineiro
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 28 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 28 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. Lecce vs Napoli – ESPN, Disney Plus

2:45 p.m. Atalanta vs Milan – ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy, EFL Cup – Inglaterra

2:45 p.m. Grimsby Town vs Brentford - Disney Plus

2:45 p.m. Wycombe Wanderers vs Fulham - Disney Plus

3:00 p.m. Wrexham vs Cardiff City - Disney Plus

Partidos de hoy, DFB Pokal – Alemania

12:30 p.m. Wolfsburg vs Holstein Kiel

12:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

12:30 p.m. Heidenheim vs Hamburger SV 

12:30 p.m. Hertha BSC vs Elversberg

2:45 p.m. St. Pauli vs Hoffenheim

2:45 p.m. Augsburg vs Bochum

2:45 p.m. Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC 

2:45 p.m. Energie Cottbus vs RB Leipzig 

Partidos de hoy, Copa del Rey – España

1:00 p.m. Atlético Tordesillas vs Burgos

1:00 p.m. Constància vs Girona

1:00 p.m. Ourense CF vs Real Oviedo

1:30 p.m. Langreo vs Racing Ferrol

1:30 p.m. SD Logroñés vs Racing Santander

1:30 p.m. UCAM Murcia vs Cádiz

2:00 p.m. CD Guadalajara vs Cacereño

2:00 p.m. Inter De Valdemoro vs Getafe

2:00 p.m. Maracena vs Valencia

2:00 p.m. Rayo Majadahonda vs Talavera CF

2:00 p.m. San Fernando CD vs Albacete

2:00 p.m. Tropezón vs Cultural Leonesa

2:00 p.m. Roda vs Granada

2:30 p.m. Utebo vs Huesca

2:30 p.m. RSD Alcalá vs Tenerife

3:00 p.m. Extremadura 1924 vs Las Palmas

3:00 p.m. Negreira vs Real Sociedad

3:00 p.m. Toledo vs Sevilla 

Partidos de hoy, Copa Sudamericana

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs Independiente del Valle - ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy, Categoría Primera A – Colombia

4:00 p.m. Rionegro Águilas vs Envigado - Win Sports, RCN

6:10 p.m. Deportivo Cali vs Alianza - Win Sports, RCN

