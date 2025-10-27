Partidos de hoy, martes 28 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO la Copa Sudamericana y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético Mineiro vs Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, martes 28 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Serie A – Italia
12:30 p.m. Lecce vs Napoli – ESPN, Disney Plus
2:45 p.m. Atalanta vs Milan – ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy, EFL Cup – Inglaterra
2:45 p.m. Grimsby Town vs Brentford - Disney Plus
2:45 p.m. Wycombe Wanderers vs Fulham - Disney Plus
3:00 p.m. Wrexham vs Cardiff City - Disney Plus
Partidos de hoy, DFB Pokal – Alemania
12:30 p.m. Wolfsburg vs Holstein Kiel
12:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund
12:30 p.m. Heidenheim vs Hamburger SV
12:30 p.m. Hertha BSC vs Elversberg
2:45 p.m. St. Pauli vs Hoffenheim
2:45 p.m. Augsburg vs Bochum
2:45 p.m. Borussia M’gladbach vs Karlsruher SC
2:45 p.m. Energie Cottbus vs RB Leipzig
Partidos de hoy, Copa del Rey – España
1:00 p.m. Atlético Tordesillas vs Burgos
1:00 p.m. Constància vs Girona
1:00 p.m. Ourense CF vs Real Oviedo
1:30 p.m. Langreo vs Racing Ferrol
1:30 p.m. SD Logroñés vs Racing Santander
1:30 p.m. UCAM Murcia vs Cádiz
2:00 p.m. CD Guadalajara vs Cacereño
2:00 p.m. Inter De Valdemoro vs Getafe
2:00 p.m. Maracena vs Valencia
2:00 p.m. Rayo Majadahonda vs Talavera CF
2:00 p.m. San Fernando CD vs Albacete
2:00 p.m. Tropezón vs Cultural Leonesa
2:00 p.m. Roda vs Granada
2:30 p.m. Utebo vs Huesca
2:30 p.m. RSD Alcalá vs Tenerife
3:00 p.m. Extremadura 1924 vs Las Palmas
3:00 p.m. Negreira vs Real Sociedad
3:00 p.m. Toledo vs Sevilla
Partidos de hoy, Copa Sudamericana
7:30 p.m. Atlético Mineiro vs Independiente del Valle - ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy, Categoría Primera A – Colombia
4:00 p.m. Rionegro Águilas vs Envigado - Win Sports, RCN
6:10 p.m. Deportivo Cali vs Alianza - Win Sports, RCN