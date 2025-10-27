Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: ¿a qué hora juegan y dónde ver por semifinal vuelta de Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el empate del pasado martes en Quito, el cuadro de Independiente del Valle tomó todas las precauciones en su preparación en busca de la tercera clasificación a una final de la Sudamericana, torneo en el que ganó los títulos de 2019 y 2022. Aunque, no la va a tener fácil contra Atlético Mineiro.

"Tenemos nuestras cualidades que podemos explotar y claro que podemos ganar, a pesar que Atlético Mineiro es muy fuerte de local, aprovecha muy bien las individuales que tiene y que son de primer nivel", dijo Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle, en la previa.

El técnico español resaltó que desde el final del anterior partido, fundamentó la preparación del equipo "en el orden táctico y mental", para salir fuertes, cuidar que no les anoten y pescar las ocasiones en el arco contrario.

¿Cómo llegan Atlético Mineiro e Independiente del Valle a la vuelta de la semifinal de la Sudamericana?

Hay que tener en cuenta que el 'Galo' viene de derrotar 1-0 a Ceará en el Brasileirao, en tanto que el último partido del club ecuatoriano fue la igualdad 1-1 de la ida.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Mineiro vs Independiente del Valle en vivo por la semifinal de Copa Sudamericana 2025?

El partido está programado para el martes 28 de octubre en el Arena MRV, ubicada en Belo Horizonte. El estadio tiene una capacidad para 44,892 espectadores.

Con la mirada puesta en nuestro próximo reto…. Nos vamos a Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/EQEnYnqjpY — Independiente del Valle (@IDV_EC) October 26, 2025

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs Independiente del Valle en vivo por la semifinal de Copa Sudamericana 2025?



En Perú , el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador , el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Mineiro vs Independiente del Valle en vivo por TV?

El partido de Atlético Mineiro contra Independiente del Valle será transmitido por ESPN, D Sports, Disney+ y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: alineaciones posibles

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.