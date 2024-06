Eslovaquia vs. Rumanía EN VIVO: se miden por la fecha 3 del grupo E de la Eurocopa 2024 en Frankfurt

Eslovaquia vs. Rumanía EN VIVO: se enfrentan este miércoles 26 de junio en el Frankfurt Arena, en Frankfurt (Alemania). El partido corresponde a la fecha 3 del grupo E de la Eurocopa 2024 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y Disney Plus (Disney+). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Eslovaquia llega al partido como tercera clasificada del Grupo E, donde todos sus componentes tienen tres puntos, tras su sorprendente victoria ante Bélgica (0-1) y su posterior derrota ante Ucrania (2-1), y para lograr la clasificación para octavos de final le vale un empate, mientras que, si pierde, estaría fuera si los belgas no caen.

Por su parte, Rumanía llega al encuentro como líder del grupo, aunque empatado con sus tres rivales, tras la exhibición (3-0) que firmaron en el debut ante Ucrania, y la derrota en el segundo partido ante los 'Diablos Rojos' (2-0).

Al igual que a sus rivales, un empate les daría el billete matemático a los octavos de final de la Eurocopa, que no logran desde la edición del 2000, mientras que en el caso de victoria podrían optar a ser también primeros de grupo y tirando de los goles en el caso de empate a puntos con Bélgica.

Por ello, Eslovaquia y Rumanía deben decidir su actitud ante este encuentro en el que el empate les puede asegurar el pase, aunque también podrían entrar en juego los goles que se marquen en su partido y en el Bélgica-Rumanía.

¿Cuándo y dónde juegan Eslovaquia vs Rumanía EN VIVO por la Eurocopa 2024?

El partido de la Eurocopa 2024 entre Eslovaquia vs. Rumanía se disputará este miércoles 26 de junio en el Deutsche Bank Park de la ciudad de Frankfurt. El recinto tiene capacidad para 58 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Eslovaquia vs Rumanía EN VIVO por la Eurocopa 2024?

En Perú , el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 11:00 a.m. En Ecuador, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 1:00 p.m.

En México, el partido Eslovaquia vs Rumania comienza a las 10:00 a.m.



¿Qué canales transmiten Eslovaquia vs Rumanía EN VIVO y EN DIRECTO por la Eurocopa 2024?

El partido será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú y Sudamérica por ESPN y Disney Plus. En México, el partido se verá en Sky Sports; en Estados Unidos, por FOX Sports; mientras que, en España, va por RTVE.

¿Dónde ver Eslovaquia vs Rumanía online vía streaming?

El partido será transmitido vía streaming EN VIVO a todo el Perú y en Sudamérica por Disney Plus. En México, el partido se verá en Sky+; en Estados Unidos, por FuboTV y ViX; mientras que, en España, va por RTVE Play.

Eslovaquia vs Rumanía: alineaciones posibles

Eslovaquia: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Skriniar, Obert; Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik y Haraslin

Rumania: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Razvan Marin, Stanciu, Marius Marin; Man, Dragus y Coman

Eslovaquia vs Rumania: últimos resultados

14/08/2013 Rumanía 1-1 Eslovaquia – Amistoso FIFA

04/09/1999 Eslovaquia 1-5 Rumanía – Eliminatorias Eurocopa

27/03/1999 Rumanía 0-0 Eslovaquia – Eliminatorias Eurocopa