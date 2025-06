Partidos de hoy, miércoles 25 de junio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial de Clubes y Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Atlético Grau por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 25 de junio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

7:00 p.m. | Atlético Grau vs Universitario - L1 Max

Partidos de hoy, Mundial de Clubes - FIFA

2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Ulsan Hyundai - DSports, DGO, DAZN

2:00 p.m. | Mamelodi Sundows vs Fluminense - DSports 2, DGO, DAZN

8:00 p.m. | Inter de Milan vs River Plate - DSports, América, DGO, América tvGO, DAZN

8:00 p.m. | Urawa vs Monterrey - DSports, DGO, DAZN

Partidos de hoy, Copa - Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs Banfield - TyC Sports

Partidos de hoy, Europeo Sub 21 - UEFA

11:00 a.m. | Inglaterra vs Países Bajos - Disney+

2:00 p.m. | Alemania vs Francia - Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. | Universidad Católica vs Emelec - El Canal del Fútbol, Zapping

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | Montreal vs Cincinnati - MLS Season Pass

6:30 p.m. | New England Revolution vs Nashville - MLS Season Pass

6:30 p.m. | Columbus Crew vs Atlanta United - MLS Season Pass

6:30 p.m. | Toronto vs New York RB - MLS Season Pass

7:30 p.m. | Chicago Fire vs Philadelphia Unión - MLS Season Pass

7:30 p.m. | FC Dallas vs San Jose - MLS Season Pass

7:30 p.m. | Minnesota vs Houston Dynamo - MLS Season Pass

7:30 p.m. | Colorado Rapids vs LA Galaxy - MLS Season Pass

9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs San Diego - MLS Season Pass

