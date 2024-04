Partidos de hoy, 1 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Villarreal vs. Atlético de Madrid por LaLiga EA Sports. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 1 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Villarreal vs. Atlético de Madrid - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Bologna vs. Salernitana - Star+

8:00 a.m. | Cagliari vs. Hellas Verona - ESPN 2, Star+

8:00 a.m. | Sassuolo vs. Udinese - Star+

11:00 a.m. | US Lecce vs. AS Roma - ESPN 2, Star+

1:45 p.m. | Inter de Milán vs. Empoli - Star+

Partidos de hoy, Copa de La Liga - Argentina

5:00 p.m. | Platense vs. Godoy Cruz - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Liga Portuguesa – Portugal

2:15 p.m. | Portimonense vs. SC Braga - Gol TV, Gol TV Play

Partidos de hoy, Serie B - Italia

8:00 a.m. | Parma vs. Catanzaro - D Sports, DGO

1:30 pm. | Sampdoria vs. Ternana - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

6:30 a.m. | Leicester City vs. Norwich - Star+

9:00 a.m. | Stoke City vs. Huddersfield - Star+

9:00 a.m. | Coventry City vs. Cardiff City - Star+

11:30 a.m. | Ipswich Town vs. Southampton - Star+

2:00 p.m. | Leeds United vs. Hull City - Star+

