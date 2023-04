Partidos de hoy, Perú, 1 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: Alianza Lima

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Cienciano por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 1 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

3:30 p.m. Melgar vs. Cusco FC – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. Alianza Lima vs. Cienciano – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

07:00 a.m. Girona vs. Espanyol – D Sports, D GO

09:15 a.m. Athletic Club vs. Getafe – D Sports, D GO

11:30 a.m. Cádiz CF vs. Sevilla FC – D Sports, D GO

2:00 p.m. Elche vs. FC Brcelona – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

06:30 a.m. Manchester City vs. Liverpool - STAR+, ESPN

09:00 a.m. Arsenal vs. Leeds United – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Brighton vs. Brentford – STAR+

09:00 a.m. Nottingham vs. Wolves – STAR+

09:00 a.m. Crystal Palace vs. Leicester City – STAR+

09:00 a.m. Bournemouth vs. Fulham – STAR+

11:30 a.m. Chelsea vs. Aston Villa – STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

08:00 a.m. US Cremonese vs. Atalanta – STAR+

11:00 a.m. Inter de Milán vs. Fiorentina – STAR+, ESPN

1:45 p.m. Juventus vs. Hellas Verona – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Wolfsburgo vs. Augsburgo – STAR+

08:30 a.m. Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen – STAR+

08:30 a.m. Friburgo vs. Hertha Berlin – STAR+

08:30 a.m. Unión Berlin vs. Stuttgart – STAR+, ESPN 4

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Mainz 05 – STAR+

11:30 a.m. Bayern Munich vs. Borussia Dortmund – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Auxerre vs. Troyes – STAR+

2:00 p.m. Rennes vs. Lens – STAR+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

2:00 p.m. Peñarol vs. Nacional – STAR+, GolTV

5:00 p.m. Deportivo Maldonado vs. CA Fénix – STAR+

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

4:10 p.m. DIM Medellín vs. Deportes Tolima – Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. Portugues FC vs. Deportivo Táchira – GolTV Play

6:30 p.m. Puerto Cabello vs. La Guaira – GolTV Play, STAR+

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Pachuca vs. Cruz Azul – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

2:30 p.m. Sporting Club vs. Santa Clara – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga PRO – Ecuador

2:00 p.m. Libertad FC vs. Aucas – STAR+

4:30 p.m. Barcelona SC vs. Mushuc Runa – STAR+, GolTV

7:00 p.m. Delfín SC vs. Emelec – STAR+

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:30 p.m. Barracas Central vs. Boca Juniors – AFA Play, Fanatiz, STAR+, ESPN

5:00 p.m. San Lorenzo vs. Independiente – AFA Play, Fanatiz, STAR+

7:30 p.m. Racing Club vs. Huracán – AFA Play, Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Tigre vs. Lanús – AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 – Conmebol

4:30 p.m. Brasil vs. Chile – D Sports, D GO

7:00 p.m. Colombia vs. Ecuador - D Sports, D GO





