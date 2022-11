Partidos de hoy, Perú, resultados y canales para ver partidos del 1 de noviembre. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Viktoria Plzen por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de LaLiga 1, Brasileirao y otras competiciones a nivel internacional.









Programación de los partidos de hoy, martes 1 de noviembre de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League

12:45 p.m. Bayer Leverkusen vs Club Brugge - Star+, ESPN 2

12:45 p.m. FC Porto vs Atlético Madrid - Star+, ESPN

3:00 p.m. Liverpool vs Napoli - Star+, ESPN

3:00 p.m. Bayern Munich vs Inter Milán - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Rangers Fc vs Ajax - Star+, ESPN Extra

3:00 p.m. Sporting Lisboa vs Eintracht Frankfurt - Star+, FOX Sports 2

3:00 p.m. Viktoria Plzen vs Barcelona - Star+, FOX Sports 2

3:00 p.m. Marsella vs Tottenham - Star+, ESPN 4

Partidos de hoy, Copa AUF Uruguay

6:00 p.m. La Luz FC vs Peñarol - Star+

Partidos de hoy, Coppa Italia Serie C

8:30 a.m. AC Reggiana vs Pontedera - OneFootball, Elevensports.com, OneFootball PPV

9:30 a.m. Rimini vs AC Cesena - OneFootball, Elevensports.com, OneFootball PPV

12:00 m. Virtus Entella vs Montevarchi - OneFootball, Elevensports.com, OneFootball PPV

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

10:15 a.m. Real Zaragoza vs FC Andorra - DirecTV Go, DirecTV Sports

12:00 Las Palmas vs Burgos CF - DirecTV Go, DirecTV Sports





Partidos de hoy, Brasileirao

5:00 p.m. Botafogo vs Cuiabá - Star+, Brasileirao Play.

7:30 p.m. Sao Paulo vs Atlético Mineiro - Star+, Brasileirao

