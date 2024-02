Partidos de hoy, domingo 11 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Liga MX

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Pumas vs. Puebla por la Liga MX. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 11 de febrero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

3:00 p.m. CD Los Chankas vs. ADT – Liga1 MAX, Liga1 Play

4:00 p.m. Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso - GOLPERÚ

6:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cusco FC – Liga1 MAX, Liga1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

08:00 a.m. Getafe vs. Celta de Vigo – D Sports, DGO

10:15 a.m. Mallorca vs. Rayo Vallecano – D Sports, DGO

12:30 p.m. Sevilla FC vs. Atlético de Madrid – STAR+, ESPN 4

3:00 p.m. FC Barcelona vs. Granada – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. West Ham vs. Arsenal – STAR+, ESPN, ESPN 2

11:30 a.m. Aston Villa vs. Manchester United – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Fiorentina vs. Frosinone – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Bologna vs. US Lecce – STAR+

09:00 a.m. Monza vs. Hellas Verona – STAR+

12:00 p.m. Genoa vs. Atalanta – STAR+

2:45 p.m. AC Milan vs. Nápoli – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Stuttgart vs. Mainz 05 – STAR+, ESPN 4

11:30 a.m. Hoffenheim vs. Colonia – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

07:00 a.m. Le Havre AC vs. Rennes – STAR+, ESPN

11:05 a.m. Montpellier vs. O. Lyon – STAR+

2:45 p.m. Niza vs. AS Monaco – STAR+, TV5 Monde





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Deportivo Riestra vs. River Plate – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 3

5:00 p.m. Lanús vs. Platense – Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:00 p.m. Barracas Central vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports





Partidos de hoy, Preolímpico Sub 23 – Conmebol

3:30 p.m. Brasil vs. Argentina – D Sports, DGO

6:30 p.m. Paraguay vs. Venezuela – D Sports, DGO