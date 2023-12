Partidos de hoy, martes 12 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Union Berlin por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 12 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | PSV vs. Arsenal - ESPN, STAR+

12:45 p.m. | Lens vs. Sevilla - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | Inter de Milan vs. Real Sociedad - ESPN 4, STAR+

3:00 p.m. | Napoli vs. Braga - ESPN 3, STAR+

3:00 p.m. | Manchester United vs. Bayern Munich - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Union Berlin vs. Real Madrid - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | RB Salzburgo vs. Benfica - Fox Sports 3, STAR+

3:00 p.m. | Copenhague vs. Galatasaray - Fox Sport 2, STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

3:00 a.m. | Yokohama Marinos vs. Shandong Taishan - STAR+

3:00 a.m. | Kaya vs. Incheon - STAR+

5:00 a.m. | Jeonbuk vs. True Bangkok - STAR+

5:00 a.m. | Lion City Sailors vs. Kitchee - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

3:00 a.m. | Stallion Laguna vs. Central Coast - STAR+

7:00 a.m. | Terengganu vs. Bali United - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo - Uruguay

3:00 p.m. Liverpool vs. Peñarol - GolTv, STAR+

Partidos de hoy, Copa Argentina - Argentina

7:10 p.m. Estudiantes vs. Defensa y Justicia - TyC Sports