Partidos de hoy, martes 12 de marzo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Champions League y Copa Libertadores

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Cusco FC por la Liga 1 Te Apuesto 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 12 de marzo del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

8:30 p.m. | Universitario vs. Cusco FC - GOLPERU

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Palestino vs. Nacional - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

3:00 p.m. | Arsenal vs. Porto - ESPN 2, STAR+

3:00 p.m. | Barcelona vs. Napoli - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

5:00 a.m. | Ulsan Hyundai vs. Jeonbuk - STAR+

2:00 p.m. | Al Ittihad vs. Al Hilal - STAR+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

2:30 p.m. | FC Saarbrucken vs. Borussia M. - STAR+

Partidos de hoy, Liga de Campeones - Concacaf

5:00 p.m. | Columbus Crew vs. Houston Dynamo - STAR+

7:15 p.m. | Pachuca vs. Philadelphia - STAR+

9:30 p.m. | Tigres vs. Orlando City - STAR+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis