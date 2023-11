Partidos de hoy, domingo 12 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga, Premier League y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chelsea vs. Manchester City por la Premier League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 12 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

10:15 a.m. Barcelona vs. Alavés – D Sports, DGO

12:30 p.m. Sevilla vs. Real Betis – STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Villarreal – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. West Ham vs. Nottingham Forest – STAR+

09:00 a.m. Liverpool vs. Brentford – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Aston Villa vs. Fulham – STAR+

09:00 a.m. Brighton vs. Sheffield United – STAR+

11:30 a.m. Chelsea vs. Manchester City – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Nápoli vs. Empoli – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Fiorentina vs. Bologna – STAR+

09:00 a.m. Udinese vs. Atalanta – STAR+

12:00 p.m. Lazio vs. AS Roma – STAR+, ESPN 3

2:45 p.m. Inter de Milán vs. Frosinone – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Union Berlín – STAR+, ESPN 2

11:30 a.m. Werder Bremen vs. Eintrach Frankfurt – STAR+, ESPN 4

1:30 p.m. RB Leipzig vs. Friburgo – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:05 a.m. Rennes vs. O. Lyon – STAR+

2:45 p.m. Lens vs. O. Marsella – STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. CA Colón vs. Talleres Córdoba – Fanatiz, AFA Play

12:30 p.m. Defensa y Justicia vs. San Lorenzo – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

2:45 p.m. Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. Tigre vs. Platense – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:00p .m. Belgrano vs. Unión Santa Fe – Fanatiz, AFA Play, STAR+

5:00 p.m. Independiente vs. Banfield – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA

04:00 a.m. Francia vs. Burkina Faso – D Sports, DGO

04:00 a.m. Venezuela vs. Nueva Zelanda – D Sports, DGO

07:00 a.m. México vs- Alemania – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

12:30 p.m. El Nacional vs. Gualaceo – STAR+

3:00 p.m. Libertad FC vs. LDU Quito – STAR+

6:00 p.m. Emelec vs. Barcelona SC – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

3:00 p.m. Philadelphia Union vs. New England Revolution – MLS Season Pass (Apple TV)

5:00 p.m. Orlando City vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)

7:00 p.m. Columbus Crew vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)





