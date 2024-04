Partidos de hoy, sábado 13 de abril del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Boys vs. Universitario por la Liga 1 Te Apuesto. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 13 de abril del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

2:30 p.m. Alianza Atlético vs. Unión Comercio – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

5:00 p.m. Melgar vs. Alianza Atlético – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

8:00 p.m. Sport Boys vs. Universitario – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

07:00 a.m. Atlético de Madrid vs. Girona – D Sports, DGO

09:15 a.m. Rayo Vallecano vs. Getafe – D Sports, DGO

11:30 a.m. Mallorca vs. Real Madrid – STAR+, ESPN 2

2:00 p.m. Cádiz CF vs. FC Barcelona – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Newcastle vs. Tottenham – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Manchester City vs. Luton Town – STAR+

09:00 a.m. Nottingham Forest vs. Wolverhampton – STAR+

09:00 a.m. Burnley vs. Sheffield United – STAR+

11:30 a.m. Bournemouth vs. Manchester United – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. US Lecce vs. Empoli – STAR+

11:00 a.m. Torino vs. Juventus – STAR+, ESPN 3

1:45 p.m. Bologna vs. Monza – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Mainz 05 vs. Hoffenheim – STAR+

08:30 a.m. Bayern Munich vs. Colonia – STAR+, ESPN 5

08:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Borussia Dortmund – STAR+

08:30 a.m. Bochum vs. Heidenheim – STAR+

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Wolfsburgo – STAR+

11:30 a.m. Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt – STAR+, ESPN 5

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. Rennes vs. Toulouse

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:00 p.m. Progreso vs. Boston River – STAR+

3:30 am. CA Cerro vs. CA Fénix – STAR+

6:00 p.m. Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo – STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Tigre vs. Unión Santa Fe – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:00 p.m. CA Huracán vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports