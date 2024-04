¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca y dónde ver EN VIVO el partido por la fecha 31 de LaLiga?

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de abril en el Estadio Mallorca Son Moix, en Islas Baleares (España). El partido corresponde a la fecha 31 de LaLiga EA Sports 2023-2024 y se jugará a partir de las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN 2 y STAR Plus en Perú y Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Real Madrid visita al Mallorca con el objetivo de seguir ampliando su ventaja al frente del campeonato en el inicio de una dura semana para los merengues.

El equipo de Carlo Ancelotti encabeza la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre el Barcelona (2º) y diez sobre el Girona (3º). Una victoria en Mallorca le permitiría dar un gran salto hacia adelante, especialmente si fallan sus más inmediatos perseguidores.

Un triunfo sería, además, una inyección de moral antes visitar el miércoles al Manchester City en la vuelta de cuartos de final de la Champions League tras empatar 3-3 en la ida en el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca?

El partido se jugará a las 11:30 a.m. de hora peruana, mientras que en la hora de España el cotejo iniciará a las 6:30 p.m. en Son Moix, en Islas Baleares.

Perú: 11:30 a.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

México: 10:30 a.m.

España: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 09:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 12:30 p.m.

Y el domingo siguiente llegará el clásico liguero contra el Barcelona, en el que el Real Madrid podría dar un gran golpe al campeonato en caso de victoria en su feudo.

Con estos dos partidos de envergadura en el horizonte, Carlo Ancelotti podría rotar frente a un Mallorca que pelea por asegurar la permanencia.

“Tenemos que pensarlo bien, pero vemos que Militao físicamente está muy bien, ha trabajado mucho. Si veo bien a un jugador no cuento los minutos que ha jugado”, dijo el entrenador ante la posible consideración del central brasileño.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Mallorca vía TV por LaLiga?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2 y STAR+ para Perú y el resto de Sudamérica, mientras que en España se puede ver en DAZN y en México por Sky Sports. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.