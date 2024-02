Partidos de hoy, martes 13 de febrero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League y Copa Libertadores

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 13 de febrero del 2024: horario y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Copa Libertadores, Conmebol

7:30 p.m. | Defensor Spoting vs. Puerto Cabello - ESPN, STAR+, Pluto TV

Partidos de hoy, Champions League, UEFA

3:00 p.m. | RB Leipzig vs. Real Madrid - ESPN, STAR+

3:00 p.m. | Copenhague vs. Manchester City - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

5:00 a.m. | Shandong Tishan vs. Kwasaki Frontale - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup - Asia

2:00 a.m. | Macarthur FC vs. Sabah - STAR+

4:00 p.m. | Central Coast Marines vs. Phnom Penh Crown FC - STAR+

11:00 a.m. | Al Ahed vs. Al Kahraba - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

3:00 p.m. | San Lorenzo vs. Estudiantes de La Plata - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. | Gimnasia vs. Huracán - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Godoy Cruz vs. Santa Fe - AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Independiente vs. Rosario Central - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

6:10 p.m. | Águilas Dorada vs. La Equidad - RCN

8:20 p.m. | Santa Fe vs. Deportivo Cali - RCN

Partidos de hoy, Liga de Campeones - Concacaf

10:00 p.m. | Chivas vs. Forge FC - STAR+

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis