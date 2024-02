¿Toni Kroos se retira a fin de temporada? La respuesta del crack del Real Madrid

No lo tiene claro. Toni Kroos reconoció en vísperas del regreso del Real Madrid a la Champions League, con su enfrentamiento de octavos de final ante Leipzig, que aún no ha tomado la decisión sobre si seguir activo o retirarse a final de temporada.

"Siempre digo la verdad y la verdad es que no lo sé", reconoció Toni Kroos en una rueda de prensa que giró en gran parte en torno a su futuro. "Estoy pensando qué hacer, todavía no he decidido nada. Me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más, es una señal positiva a escuchar que ojalá pare. Me encuentro bien pero todavía no tengo la decisión tomada", añadió el 8 del Real Madrid.

Kroos sumó este a la decisión que también debe tomar sobre su regreso a su selección, tras admitir que tiene sobre la mesa el interés de Alemania para jugar la Eurocopa.

Toni Kroos, en el Real Madrid desde 2014

"En una pregunta se resumen todos los problemas que tengo de momento", bromeó con la prensa española. "Tengo que tomar decisiones, pensar mucho en lo que voy a hacer. De verdad que no he tomado ninguna decisión. Depende de muchas cosas", sostuvo.

Tras escuchar a su madre decir que el Madrid, Carlo Ancelotti y el hijo de Kroos, Leon, estarían muy feliz si sigue jugando al fútbol, el volate respondió en broma que "habla mucho".

"La misma discusión de la renovación la tuvimos hace un año y ha salido bien. Estoy bastante contento de la decisión que tomé. Este año a ver, disfruto el momento y va tan bien que me deja un poco más de tiempo para decidir. Tiene que ser la correcta. Con la selección igual, lo estoy pensando, hay la posibilidad y a ver al final que sale", añadió Toni Kroos.

No marcó una fecha para decidir si sigue en el Real Madrid o se retira, pero sí fue tajante para descartar un regreso al Bayern Múnich. "No sé si es correcto pero si uno me quiere en su club, me encanta pero puedo decir que eso seguro no va a suceder".

Semanas claves para Kroos y su futuro

Recordó que su pensamiento era que los 32 años es la mejor edad para dejar el fútbol, y ya tiene 34, pero valoró su gran momento físico y de fútbol en la 'Casa Blanca'.

"Tomaré la decisión cuando esté listo y lo tenga claro. Esta situación no me preocupa ni un poco, se puede ver en el campo. Es importante para mi futuro pero estoy tan contento de lo que he conseguido y como estoy jugando ahora que no me preocupa. Siempre disfruto del fútbol", reconoció. (EFE)

