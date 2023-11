Partidos de hoy, lunes 13 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa de la Liga Profesional y Mundial Sub-17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Marruecos vs. Ecuador por el Mundial Sub-17. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 13 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional - Argentina

5:00 p.m. | Sarmiento vs. Godoy Cruz - STAR+, Fanatiz, AFA Play

7:00 p.m. | Instituto vs. Barracas Central - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Primera A Clausura- Colombia

5:00 p.m. | Deportivo Cali vs. Águilas Doaradas - RCN, Fanatiz

7:30 p.m. | Tolima vs. Junior - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. | Delfín vs. Deportivo Cuenca - STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

4:00 a.m. | España vs. Mali - DSports, DGO

4:00 a.m. | Marruecos vs. Ecuador - DSports, DGO

7:00 a.m. | Indonesia vs. Panamá - DSports, DGO

7:00 a.m. | Uzbekistán vs. Canadá - Sin transmisión

