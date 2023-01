Partidos de hoy, Perú, 14 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: Alianza Lima

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Atlético Nacional por amistoso internacional. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 14 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, amistosos internacionales

7:30 p.m. River Plate vs. Millonarios - STAR+

8:00 p.m. Atlético Nacional vs. Alianza Lima – D Sports, D Go

Partidos de hoy, LaLiga - España

08:00 a.m. Real Valladolid vs. Rayo Vallecano – STAR+, ESPN 2

10:15 a.m. Girona vs. Sevilla FC – D Sports, D GO

12:30 p.m. Osasuna vs. Mallorca – STAR+, ESPN Extra

3:00 p.m. Real Sociedad vs. Athletic Club - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. Everton vs. Southampton – STAR+

10:00 a.m. Brighton vs. Liverpool – STAR+

10:00 a.m. Nottingham Forest vs. Leicester City – STAR+

10:00 a.m. Wolves vs. West Ham – STAR+, ESPN 3

12:30 p.m. Brentford vs. Bournemouth – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. US Cremonese vs- Monza – STAR+

12:00 p.m. US Lecce vs. AC Milan – STAR+

2:45 p.m. Inter de Milán vs. Hellas Verona – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lens vs. Auxerre – STAR+, TV5 Monde

1:00 p.m. Marsella vs. Lorient – STAR+

3:00 p.m. O. Lyon vs. Estrasburgo – STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

3:00 p.m. Ajax vs. Twente – STAR+

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank - España

08:00 a.m. FC Cartagena vs. Huesc – STAR+

10:15 a.m. Villarreal B vs. Real Zaragoza – STAR+

10:15 a.m. UD Ibiza vs. Las Palmas – STAR+

12:30 p.m. CD Tenerife vs. Ponferradina – D Sports, D GO

12:30 p.m. Racing Santander vs. Sporting Gijón – STAR+

3:00 p.m. Levante vs. Granada CF - D Sports, D GO

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Río Ave vs. Pacos Ferreira – Gol TV, Gol TV Play

3:30 p.m. SC Braga vs. Boavista - Gol TV, Gol TV Play

Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

4:15 p.m. Defensor Sporting vs. Vélez Sarsfield – STAR+

7:30 p.m. Nacional vs. Colón – STAR+

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Cruz Azul vs. Monterrey – TUDN, ViX+, Afizzionados, Las Estrellas

8:05 p.m. Toluca vs. América – TUDN, ViX+, Las Estrellas

8:05 p.m. FC Juárez vs. Tijuana – Fanatiz, FOX Sports

10:05 p.m. Santos Laguna vs. Pumas UNAM – TUDN, ViX+, Las Estrellas, Azteca 7





NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33 % desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5 %.