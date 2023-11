Partidos de hoy, martes 14 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial Sub-17 y Campeonato Uruguayo

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Brasil vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub-17. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, martes 14 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

4:00 a.m. | Brasil vs. Nueva Caledonia - DSports, DGO

4:00 a.m. | Senegal vs. Polonia - DSports, DGO

7:00 a.m. | Inglaterra vs. Irán - DSports, DGO

7:00 a.m. | Japón vs. Argentina - DSports, DGO

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo - Uruguay

2:30 p.m. | Racing vs. Montevideo City - STAR+, GolTV

5:00 p.m. | Plaza Colonia vs. Liverpool - STAR+, GolTV

7:30 p.m. | Peñarol vs. Cerro Largo - STAR+, GolTV

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

2:30 a.m. | Horsham vs. Barnsley - STAR+

NUESTROS PODCASTS

Perú contra la violencia sexual infantil

Cada 19 de noviembre se conmemora en el Perú el Día nacional de la eliminación de la violencia sexual infantil, una problemática que no ha presentado disminución en los últimos años, por lo que es necesario desglosarla en cifras para brindar soluciones. Sepamos más sobre este delito y a que otros tipos de violencia son sometidos los menores de edad a nivel nacional.