Partidos de hoy, Perú, sábado 15 de octubre | Fuente: Liga 1

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Sport Boys por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, sábado 15 de octubre del 2022: horario y guía de canales





Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

1:00 p.m. Alianza Atlético vs. Sport Huancayo - GOLPERÚ

3:30 p.m. Sport Boys vs. Sporting Cristal – GOLPERÚ

6:00 p.m. Binacional vs. UTC – GOLPERÚ

Partidos de hoy, LaLiga Santander – España

07:00 a.m. Girona vs. Cádiz FC – ESPN 2, STAR+

09:15 a.m. Valencia vs. Elche – ESPN 2, STAR+

11:30 a.m. Mallorca vs. Sevilla – ESPN Extra, STAR+

2:00 p.m. Athletic Club vs. Atlético de Madrid – ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Leicester City vs. Crystal Palace – ESPN, STAR+

09:00 a.m. Fulham vs. Bournemouth – STAR+

09:00 a.m. Wolverhampton vs. Nottingham Forest – STAR+

11:30 a.m. Tottenham vs. Everton – ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. Empoli vs. Monza – STAR+

11:00 a.m. Torino vs. Juventus – ESPN, STAR+

1:45 p.m. Atalanta vs. Sassuolo – STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Wolfsburg vs. Borussia M’gladbach – STAR+

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen – ESPN, STAR+

08:30 a.m. Stuttgart vs. Bochum – STAR+

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Mainz 05 – STAR+

11:30 a.m. RB Leipzig vs. Hertha Berlín – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Lorient vs. Stade de Reims – STAR+

2:00 p.m. Lens vs. Montpellier – STAR+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Liga PRO – Ecuador

6:00 p.m. LDU Quito vs. Guayaquil City – STAR+, Gol TV

6:00 p.m. Gualeco vs. Delfín SC – STAR+

6:00 p.m. Orense SC vs. Deportivo Cuenca – STAR+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

11:00 a.m. New York RB vs. FC Cincinnati – ESPN 4, STAR+

2:00 p.m. LA Galaxy vs. Nashville SC – STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Goiás vs. Corinthians – STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

6:30 p.m. Flamengo vs. Atlético Mineiro - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

6:30 p.m. América MG vs. Fortaleza SC - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie B – Italia

07:00 a.m. Cagliari vs. Brescia – DirecTV Sports





