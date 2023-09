Partidos de hoy, sábado 16 de septiembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, Premier League y MLS

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes por la Liga1 Betsson 2023. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 16 de septiembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 – Perú

1:00 p.m. Deportivo Municipal vs. César Vallejo – Gol Perú

4:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC - Liga1 Max, Liga1 Play

8:30 p.m. Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes - Liga1 Max, Liga1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

7:00 a.m. Athletic Club vs. Cádiz CF – STAR+, ESPN Extra

9:15 a.m. Valencia CF vs. Atlético de Madrid -

11:30 a.m. Celta vs. Mallorca - DSports, DGO

2:00 p.m. FC Barcelona vs. Real Betis - STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. Wolverhampton vs. Liverpool – STAR+, ESPN

9:00 a.m. Tottenham vs. Sheffield United - STAR+

9:00 a.m. West Ham vs. Manchester City - STAR+

9:00 a.m. Fulham vs. Luton Town - STAR+

9:00 a.m. Manchester United vs. Brighton - STAR+, ESPN

9:00 a.m. Aston Villa vs. Crystal Palace - STAR+

11:30 a.m. Newcastle vs. Brentford - STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

8:30 a.m. Juventus vs. Lazio – STAR+

11:00 a.m. Inter Milan vs. AC Milan - STAR+, ESPN

1:45 p.m. Genoa vs. Napoli - STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. VfL Wolfsburg vs. Union Berlin – STAR+

8:30 a.m. Mainz 05 vs. Stuttgart – STAR+

8:30 a.m. Freiburg vs. Borussia Dortmund – STAR+, ESPN 2

8:30 a.m. FC Köln vs. Hoffenheim – STAR+

8:30 a.m. RB Leipzig vs. Augsburg – STAR+

11:30 a.m. Bochum vs. Eintracht Frankfurt – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Rennes vs. Lille – STAR+

2:00 p.m. Lens vs. Metz – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Liga Profesional Saudí – Arabia Saudita

7:00 a.m. Abha vs. Al-Ettifaq – Sin transmisión oficial en Perú

10:00 a.m. Al-Hazm vs. Al Ta'ee – Sin transmisión oficial en Perú

10:00 a.m. Al Raed vs. Al-Nassr – Sin transmisión oficial en Perú

1:00 p.m. Al-Ahli vs. Al Taawon – Sin transmisión oficial en Perú

Partidos de hoy, Copa de la Liga – Argentina

1:00 p. m. Newell's Old Boys vs. Unión Santa Fe – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

3:00 p. m. San Lorenzo vs. Racing Avellaneda – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 2

5:00 p. m. Atlético Tucumán vs. Barracas Central – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

7:00 p. m. Talleres Córdoba vs. Instituto – Fanatiz, AFA Play, STAR+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

2:30 p.m. New York City vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

4:00 p.m. Atlanta United vs. Inter Miami – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Montréal vs. Chicago Fire – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Philadelphia Union vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Toronto FC vs. Vancouver Whitecups – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Orlando City vs. Columbus Crew – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Charlotte FC vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. FC Dallas vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. St. Louis City SC – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Minnesota Utd. vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Colorado Rapids vs. New England Revolution – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. LA Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Categoría Primera A – Colombia

8:15 p.m. América de Cali vs. Boyacá Chicó – Fanatiz, RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga FUTVE – Venezuela

2:00 p.m. Mineros Guayana vs. Rayo Zuliano – GolTV Play

4:40 p.m. Zamora FC vs. Metropolitanos – GolTV Play

7:20 p.m. Caracas FC vs. UCV – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Mushuc Runa vs. Delfín SC – STAR+

3:30 p.m. Guayaquil City vs. Deportivo Cuenca – STAR+

6:00 p.m. El Nacional vs. Emelec – STAR, GolTV }

Partidos de hoy, Serie B – Brasil

1:30 p.m. Criciúma vs. Mirassol – Fanatiz, Brasileirao Play

3:00 p.m. Botafogo SP vs. Atlético GO – Fanatiz, Brasileirao Play

3:00 p.m. Sampaio Correa vs. Chapecoense – Fanatiz, Brasileirao Play

4:00 p.m. Juventude vs. CRB – Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Bundesliga – Austria

10:00 a.m. Austria Klagenfurt vs. LASK Linz – OneFootball

10:00 a.m. Blau WeiB Linz vs. SCR Altach – OneFootball

12:30 p.m. Sturm Graz vs. Red Bull Salzburg – OneFootball

Partidos de hoy, FFA Cup – Australia

2:30 a.m. Brisbane Roar vs. Western Sydney – Football Australia Youtube

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

9:00 a.m. Watford vs. Birmingham – STAR+

1:45 p.m. Cardiff City vs. Swansea – STAR+

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

9:30 a.m. Feyenoord vs. Heerenveen – STAR+

1:00 p.m. PSV Eindhoven vs. NEC Nijmegen – STAR+

Partidos de hoy, J1 League – Japón

5:00 a.m. Sanfrecce Hiroshima vs. Vissel Kobe – J.League International Youtube

5:00 a.m. Consadole Sapporo vs. Shonan Bellmare – J.League International Youtube

Partidos de hoy, Jupiler Pro League – Bélgica

9:00 a.m. RWDM vs. Cercle Brugge – DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

11:15 a.m. Saint-Gilloise vs. Genk – DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

1:45 p.m. Club Brugge vs. Charleroi – STAR+, DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

Partidos de hoy, K League 1 – Corea del Sur

5:00 a.m. Ulsan Hyundai vs. Daejon Citizen – OneFootball

Partidos de hoy, LaLiga Hypermotion – España

9:15 a.m. Huesca vs. Villarreal B – STAR+

11:30 a.m. Real Valladolid vs. FC Cartagena – DSports, DGO

11:30 a.m. Alcorcón vs. Levante – STAR+

2:00 p.m. Albacete vs. Burgos CF – STAR+

Partidos de hoy, Serie A Femminile – Italia

8:00 a.m. Pomigliano Femminile vs. Juventus Femminile – STAR+

Partidos de hoy, NWSL – Estados Unidos

9:30 p.m. Portland Thorns vs. OL Reign – DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

Partidos de hoy, Liga F – España

5:00 a.m. Atlético Madrid Femenino vs. Athletic Femenino – DAZN UEFA Women's Champions League Youtube

12:00 p.m. Madrid CFF vs. FC Barcelona Femenino – DAZN UEFA Women's Champions League Youtube, DAZN Women's Champions League Youtube

Partidos de hoy, Eliteserien – Noruega

11:00 a.m. Molde vs. Odd – OneFootball

11:00 a.m. Haugesund vs. Viking FK – OneFootball

11:00 a.m. Sandefjord vs. Stromsgodset IF – OneFootball

Partidos de hoy, Ekstraklasa – Polonia

10:30 a.m. Raków Czestochowa vs. LKS Lodz – OneFootball

1:00 p.m. GKS Piast Gliwice vs. Leegia Warszawa – OneFootball

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. SC Farense vs. SC Braga – GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. Vizela vs. Benfica – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Premier – Islandia

8:00 a.m. Breidablik UBK vs. FH Hafnarfjördur – OneFootball

Partidos de hoy, Premiership – Irlanda del Norte

9:00 a.m. Glenavon vs. Carrick Rangers – OneFootball

9:00 a.m. Glentoran vs. Dungannon Swifts – OneFootball

9:00 a.m. Ballymena Utd. vs. Loughgall FC – OneFootball

9:00 a.m. Coleraine vs. Newry City – OneFootball

Partidos de hoy, Premier League – Kazajistán

7:00 a.m. FC Atyrau vs. FC Kyzylzhar – OneFootball

8:00 a.m. Astana vs. FC Tobol – OneFootball

10:00 a.m. Aktobe vs. FC Ordabasy – OneFootball

Partidos de hoy, Premier League – Ucrania

9:00 a.m. Shakhtar Donetsk vs. FC Obolón-Brovar – OneFootball, OneFootball PPV

11:00 a.m. FC Oleksandriya vs. FC Mynai – OneFootball, OneFootball PPV

Partidos de hoy, Premiership – Escocia

6:30 a.m. St Johnstone vs. Rangers FC – STAR+

Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca

9:00 a.m. Nordsjaelland vs. Kobenhavn – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga – Eslovaquia

11:00 a.m. Zilina vs. Banská Bystrica – OneFootball

11:00 a.m. Ruzomberok vs. FK Kosice – OneFootball

11:00 a.m. MFK Zemplín Michalovce vs. Spartak Trnava – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga – Letonia

6:00 a.m. FK Jelgava vs. BFC Daugavpils – OneFootball

8:00 a.m. RFS Riga vs. Riga FC – OneFootball

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Galatasaray vs. Samsunspor – STAR+

Partidos de hoy, Veikkausliiga – Finlandia

9:00 a.m. HJK Helsinski vs. FC Inter Turku – OneFootball

9:00 a.m. AC Oulu vs. IFK Mariehamn – OneFootball

9:00 a.m. SJK Seinäjoki vs. FC Honka – OneFootball

