Partidos de hoy, Perú, Lunes 17 de octubre | Fuente: Alianza Lima

No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Santiago Morning por Copa Libertadores Femenina.





Programación de los partidos de hoy, lunes 17 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Brasileirao

6:00 p.m. Bragantino vs Santos - Star+, Brasileirao

Partidos de hoy, MLS

6:00 p.m. New York City vs Inter Miami CF - Star+

8:30 p.m. FC Dallas vs Minnesota United - Star+

Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

7:00 p.m. Técnico Universiario vs Macará - Star+

7:00 p.m. 9 de octubre vs Cumbayá FC - Star+



Partidos de hoy, Liga Profesional

12:00 m. Arsenal Sarandí vs Barracas Central - AFA Play, TyC Sports Internacional

1:00 p.m. Gimnasi LP vs Argentinos Juniors - AFA Play, Star+

2:30 p.m. Vélez Sarsfield vs Estudiantes LP - AFA Play, TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Sarmiento vs San Lorenzo - AFA Play

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs Unión Santa Fe - AFA Play, TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina

3:00 p.m. U. de Chile vs Libertad-Limpeño - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

3:00 p.m. Deportivo Lara vs América de Cali - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

5:15 p.m. Independiente del Valle vs Palmeiras - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

5:15 p.m. Alianza Lima vs Santiago Morning - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook Watch Conmebol

Balón de Oro

1:00 p.m. Edición 2022 en París - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

1:00 p.m. Montevideo City vs Boston River - Star+

3:30 p.m. Montevideo Wanderers vs Plaza Colonia - Star+

6:30 p.m. Cerrito vs Nacional - Star+, GOLTV

Partidos de hoy, LaLiga

2:00 p.m. Villarreal vs Osasuna - DirecTV Go, DirecTV Sports

Partidos de hoy, Serie A

11:30 a.m. Sampdoria vs AS Roma - Star+, ESPN 2

1:45 p.m. US Lecce vs Fiorentina - Star+