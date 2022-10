Partidos de hoy, Perú, 16 de octubre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Real Madrid por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de la Liga1, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, domingo 16 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League

8:00 a.m. Southampton vs West Ham - Star+

8:00 a.m. Manchester United vs Newcastle - Star+

8:00 a.m. Aston Villa vs Chelsea - Star+

8:00 a.m. Leeds United vs Arsenal - Star+, ESPN

10:30 a.m. Liverpool vs Manchester City - Star+, ESPN



Partidos de hoy, LaLiga

7:00 a.m. Celta vs Real Sociedad - DirecTV Sport, DirecTV Go

9:15 a.m. Real Madrid vs Barcelona - DirecTV Sport, DirecTV Go

11:30 a.m. Espanyol vs Real Valladolid - DirecTV Sport, DirecTV Go

2:00 p.m. Real Betis vs Almería - DirecTV Sport, DirecTV Go

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

10:00 a.m. Municipal vs Cantolao - Gol Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci - No se transmite

3:00 p.m. ADT vs San Martín - No se transmite

3:45 p.m. Universitario vs Melgar - Gol Perú

6:00 p.m. Cienciano vs Alianza Lima - Gol Perú

Partidos de hoy, Ligue 1

8:00 a.m. Rennes vs Lyons - Star+

10:05 a.m. AS Monaco vs Clermont - Star+, ESPN 2

1:45 p.m. PSG vs Marsella - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Liga Profesional

11:00 a.m. Aldosivi vs Talleres Córdoba - AFA Play, TyC Sports Internacional

1:30 p.m. Newell's Old Boys vs Boca Juniors - AFA Play, Star+, ESPN 2

4:00 p.m. Godoy Cruz vs Patronato - AFa Play, Star+

4:00 p.m. Independiente vs Banfield - AFA Play, TyC Sports Internacional

6:30 p.m. River Plate vs Rosario Central - AFA Play, Star+, ESPN

Partidos de hoy, Brasileirao

2:00 p.m. Palmeiras vs Sao Paulo - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Ceará vs Cuiabá - Star+, Brasileiraro

4:00 p.m. Botafogo vs Internacional - Star+ Brasileirao Play

4:00 p.m. Juventude vs Atlético GO - Star+, Brasileirao Play

5:00 p.m. Paranaense vs Coritiba - Star+, Brasileirao Play

5:00 p.m. Avaí vs Fluminense - Star+, Brasileirao Play, ESPN

Partidos de hoy, Liga Colombiana

4:05 p.m. Unión Magdalena vs Pereira - RCN Nuestra Tele, Fanatiz

8:15 p.m. Jaguares FC vs Santa Fe - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Serie A

5:30 a.m. Inter Milán vs Salernitana - Star+, ESPN

8:00 a.m. Lazio vs Udinese - Star+, ESPN Extra, ESPN 2

8:00 a.m. Spezia Calcio vs US Cremonese - Star+

11:00 a.m. Napoli vs Bologna - Star+, ESPN 3

1:45 p.m. Hellas Verona vs AC Milan - Star+