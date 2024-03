Partidos de hoy, sábado 2 de marzo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Premier

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de marzo del 2024: horario y guía de canales

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

1:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Atlético Grau - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:45 p.m. | Comerciantes Unidos vs. FBC Melgar - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. | César Vallejo vs. Cusco FC - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

08:00 a.m. | Sevilla FC vs. Real Sociedad – STAR+, ESPN

10:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Cádiz – D Sports, DGO

12.30 p.m. | Getafe vs. Las Palmas – STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. | Valencia CF vs. Real Madrid – ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. | Tottenham vs. Crystal Palace - STAR+

10:00 a.m. | Everton vs. West Ham - STAR+

10:00 a.m. | Newcastle vs. Wolverhampton - STAR+

10:00 a.m. | Fulham vs. Brighton - STAR+

10:00 a.m. | Nottingham Forest vs. Liverpool - STAR+

10:00 a.m. | Brentford vs. Chelsea - STAR+

12:30 p.m. | Luton Town vs. Aston Villa - STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

09:00 a.m. | Udinese vs. Salernitana – STAR+

12:00 p.m. | Monza vs. AS Roma - STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. | Torino vs. Fiorentina - STAR+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

09:30 a.m. | Mainz 05 vs. Borussia M’gladbach - STAR+

09:30 a.m. | Unión Berlín vs. Borussia Dortmund - STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. | Bochum vs. RB Leipzig - STAR+

09:30 a.m. | Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt - STAR+

09:30 a.m. | Darmstadt 98 vs. Augsburgo - STAR+

12:30 p.m. | Wolfsburgo vs. Stuttgart – STAR+, ESPN 5





Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Stade de Reims vs. Lille - STAR+

3:00 p.m. | Clermont vs. O. Marsella - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional - Uruguay

08:00 a.m. Racing Club vs. Defensor Sporting – STAR+

3:00 p.m. | River Plate M. vs. Danubio - STAR+

6:00 p.m. | Nacional vs. Montevideo Wanderers - STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

3:00 p.m. | Sarmiento vs. Unión Santa Fe - AFA Play, Fanatiz, ESPN, STAR+

5:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. Vélez Sarsfield – AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. | Independiente vs. Argentinos Jrs. – TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Talleres vs. River Plate - AFA Play, Fanatiz, STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Copa Libertadores Sub-20 – Conmebol

1:00 p.m. Puerto Cabello vs. Colo Colo – Nativa

4:00 p.m. Boca Juniors vs. Always Ready – Nativa





Partidos de hoy, Liga Dimayor – Colombia

4:00 p.m. Millonarios vs. La Equidad – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. UCV vs. Zamora FC – GolTV Play

4:45 p.m. Angostura FC vs. Portuguesa FC – GolTv Play

7:30 p.m. Hermanos Colmenarez vs. La Guaira – GolTV Play





Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p.m. Pachuca vs. FC Juárez – Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

4:30 p.m. Inter Miami vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. Seattle Sounders vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. Portland Timberts vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. San Josea Earthquakes vs. LA Galaxy – MLS Season Pass (Apple TV)