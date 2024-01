Partidos de hoy, lunes 22 de enero del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga, Premier League y Supercopa de Italia

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Inter Miami vs. FC Dallas por amistoso de pretemporada. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de enero del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Granada vs. Atlético de Madrid - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:45 p.m. | Brighton vs. Wolverhampton - ESPN 3, STAR+

Partidos de hoy, Supercopa de Italia - Italia

2:00 p.m. | Napoli vs. Inter de Milan - ESPN, STAR+

Partidos de hoy, Amistoso internacional - Estados Unidos

5:00 p.m. FC Dallas vs. Inter Miami - MLS

Partidos de hoy, Copa Asiática - AFC

10:00 a.m. | Qatar vs. China - STAR+

10:00 a.m. | Tayikistán vs. Líbano- STAR+

Partidos de hoy, Liga Colombiana - Colombia

6:10 p.m. | La Equidad vs. Envigado - RCN, Fanatiz

8:20 p.m. | Deportivo Pasto vs. Santa Fe - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Uruguay

6:00 p.m. | Liverpool vs. Colo Colo - STAR+

8:15 p.m. | Defensor Sporting vs. César Vallejo - STAR+

Partidos de hoy, Superliga Turca - Turquía

12:00 p.m. | Kayserispor vs. Intanbulspor - STAR+

