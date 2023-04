Partidos de hoy, Perú, 23 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: Alianza Lima

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Unión Comercio por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 23 de abril del 2023: horario y guía de canales





Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Unión Comercio vs. Alianza Lima - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

07:00 a.m. Elche vs. Valencia – STAR+, ESPN 3

09:15 a.m. Barcelona vs. Atlético de Madrid – DGO, D Sports

11:30 a.m. Mallorca vs. Getafe – STAR+, ESPN 3

2:00 p.m. Sevilla vs. Villarreal – DGO, D Sports





Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Newcastle vs. Tottenham – STAR+

08:00 a.m. Bournemouth vs. West Ham – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Empoli vs. Inter de Milán – STAR+

08:00 a.m. Udinese vs. Cremonese – STAR+

08:00 a.m. Monza vs. Fiorentina – STAR+

11:00 a.m. AC Milan vs. US Lecce – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. Juventus vs. Nápoli – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Friburgo vs. Schalke 04 – STAR+, ESPN 2

10:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig – STAR+

12:30 p.m. Borussia M’gladbach vs. Union Berlin – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

06:00 a.m. Stade de Reims vs. Estrasburgo – STAR+, ESPN 2

10:05 a.m. Montpellier vs- Rennes – STAR+

1:45 p.m. O. Lyon vs. O. Marsella – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. CA Fénix vs. Danubio – STAR+

6:30 p.m. Plaza Colonia vs. Peñarol – STAR+

Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

Partidos de hoy, King Cup – Arabia Saudita

1:00 p.m. Al-Ittihad vs. Al Hilal – DGO, D Sports





Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

10:30 a.m. San Martín vs. Alianza Universidad – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

4:00 p.m. Envigado vs. Atlético Nacional – Fanatiz vs. RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. Deportivo Táchira vs. Caracas FC – GolTV Play

5:15 p.m. Angostura FC vs. Metropolitanos – GolTV Play

7:30 p.m. Monagas SC vs. Puerto Cabello – GolTV Play, STAR+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

3:30 p.m. Atlanta United vs. Chicago Fire – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

09:00 a.m. San Lorenzo vs. Platense – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

1:30 p.m. Rosario Central vs. Boca Juniors – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 2

3:30 p.m. Instituto vs. Banfield – Fanatiz, AFA Play, STAR+

4:00 p.m. Estudiantes LP vs. Talleres – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

6:30 p.m. River Plate vs. Independiente – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

09:00 a.m. Internacional vs. Flamengo – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

2:00 p.m. Santos vs. Atlético Mineiro – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

2:00 p.m. Vasco da Gama vs. Palmeiras – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play, Globo Internacional

4:30 p.m. Coritiba vs. Fortaleza SC – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

5:00 p.m. Goiás vs. Corinthians – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 – Conmebol

4:30 p.m. Brasil vs. Argentina – D Sports

4:30 p.m. Paraguay vs. Chile – D Sports

4:30 p.m. Venezuela vs. Ecuador – D Sports





NUESTROS PODCAST

Alejandro Toledo y una extradición en espera

El ex presidente Alejandro Toledo busca detener el proceso de extradición en su contra presentando una serie de armas legales. En medio de una decisión judicial en los Estados Unidos que ordena al exmandatario entregarse. A continuación presentamos el siguiente informe.